"Русская служба Би-би-си" установила имена 92 погибших в Макеевке россиян. Это больше, чем в сводке минобороны РФ

"Русская служба Би-би-си" опубликовала поименный список российских военных, которые погибли в ночь на 1 января после удара ВСУ по зданию в аннексированной Макеевке. По открытым данным из российских источников журналисты установили имена 92 погибших, в то время как минобороны РФ говорило о меньших потерях.

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При составлении списка "Русская служба Би-би-си" опиралась, в том числе, на публикации чиновник из российских регионов, сообщения в СМИ и посты родственников военных в соцсетях. Журналисты учитывали только тех погибших, у кого известны фамилия и имя, а также дата и место гибели.

Большая часть погибших были мобилизованы в Самарской области. Самому молодому из них было 22 года, самому старшему — 48 лет. О судьбе как минимум 15 российских военных, находившихся в здании, которое поразили ВСУ 1 января, ничего не известно. Об этом в соцсетях сообщили родственники мобилизованных, обращения которых игнорируют представители властей РФ.

"Русская служба Би-би-си" отмечает, что составленный ими список может быть неполным. При этом упомянутые в нем имена российских военных во многом совпадают со списком, который ведет издание "Idel.Реалии" (в нем значатся 83 фамилии).

ВСУ обстреляли аннексированную Макеевку в ночь на 1 января. Под обстрел попало здание, в котором находились российские военные. Минобороны РФ утверждает, что при ударе по Макеевке погибли 89 российских военнослужащих. Представители Украины оценивали потери РФ от этой атаки в примерно 400 человек.

Онлайн-петиция с требованием опубликовать поименный список погибших в Макеевке набрала более 50 тысяч подписей. Военный комиссар Самарской области Андрей Вдовин заявил, что поименных список убитых военных публиковать не будут из соображений безопасности.