С 1 сентября в Эстонии вместо самоизоляции можно пройти бесплатный тест на Covid-19

С сегодняшнего дня при въезде в Эстонию из стран с высоким риском заражения Covid-19 обязательную самоизоляцию можно заменить тестом на коронавирус.

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Начиная с 1 сентября в аэропорту или в зонах прибытия терминалов A и D Таллинского порта можно пройти тест на коронавирус, чтобы сократить срок нахождения на обязательной самоизоляции и как можно быстрее вернуться к работе. Для жителей Эстонии тест будет бесплатным. Иностранные граждане могут заплатить за прохождение теста на месте банковской карточкой.

Процедура взятия анализов, а также оформление необходимых документов, займет около 5 минут. Как в порту, так и в аэропорту тестирование будет проходить в порядке живой очереди. Пункты будут открыты до прибытия последних пассажиров.

Если житель Эстонии возвращается из стран с повышенным риском заболевания коронавирусом на поезде или другим видом транспорта, о тестировании необходимо договориться заранее. Так как тестирование прежде всего предусмотрено для людей с симптомами коронавируса, ожидание в очереди может занять 1-2 дня, поэтому желательно заранее забронировать время прохождения теста, если вы точно знаете, в какой день возвращаетесь в Эстонию. Тестирование можно пройти в специальных пунктах в Таллине, Тарту, Пярну, Нарве, Кохтла-Ярве, Вильянди, Пайде, Раквере, Курессааре и Кярдла.

Если же по возвращении в Эстонию из так называемых "красных зон", куда на данный момент входят 27 стран Европы, вы не хотите сдавать тест, то придется в обязательном порядке соблюдать требование 14-дневной изоляции.

До получения результата теста человек должен соблюдать полную самоизоляцию. В случае отрицательного результата будет отправляться смс-сообщение. Если результат теста будет положительным, с человеком свяжутся по телефону. Кроме того, с результатами теста можно ознакомиться в информационной системе здоровья на сайте digilugu.ee, куда нужно зайти с помощью ID-карты. При отрицательном результате теста в течение первых семи дней нужно соблюдать режим частичной самоизоляции — можно ходить на работу или в магазин за продуктами, стараясь избегать нежелательных контактов с другими людьми. Находясь на рабочем месте, также стоит соблюдать дистанцию.

Странами повышенного риска считаются те государства, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или более случаев заражения коронавирусом. Так, с понедельника, 31 августа, при въезде в Эстонию соблюдать двухнедельную самоизоляцию (или сдавать тест с 01.09.2020) должны все прибывающие из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Италии, Ирландии, Исландии, Испании, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.