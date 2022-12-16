С 2023 года границу в Ивангороде смогут пересекать только пешеходы

В следующем году пограничный пункт с российской стороны границы РФ и Эстонии закроют на реконструкцию. Об этом сообщает ERR со ссылкой на правительство Ленинградской области и главу администрации Ивангорода Виктора Карпенко.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Планируется, что движение через погранпункт ограничат в конце весны или начале лета 2023 года. Границу смогут перейти пешеходы, автомобильному и грузовому транспорту придется использовать альтернативные пункты пропуска.

"Срок реконструкции — где-то около 3 лет, но ее обещают сделать быстрее. Естественно, в ходе обсуждения Министерство транспорта России выслушало и наше мнение — мы предлагали провести ремонт в объеме "капитального", не закрывая движение. Однако, как нам сказали, на сегодняшний день это невозможно, потому что изменения будут масштабные, и необходимо полностью закрывать эти направления", — заявил Карпенко.

"На сегодняшний день этот пункт по своим техническим возможностям не отвечал имеющимся современным требованиям. И те очереди, которые возникали у автотранспорта, создавали неудобства всем. Поэтому принято решение модернизировать этот пункт. При этом, есть просьба жителей города и сопредельного пространства — наших коллег из Эстонии. Поэтому, несмотря на необходимость большой и масштабной реконструкции, чтобы этот мост стал по-настоящему современным, а пункт пропуска имел подъездные дороги, которые решали бы все задачи необходимой транспортной логистики — пешеходный переход решено сохранить", — цитирует ERR председателя комиссии по госустройству и международным связям Законодательного собрания Ленинградской области Станислава Еремеева.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в комментарии для ERR заявил, что официального подтверждения этой информации власти в Таллине не получали, но в ближайшее время сделают соответствующий запрос, чтобы пересекающие границу люди и транспортные компании могли учитывать эти ограничения.

"Откровенно говоря, как заверили меня коллеги из МИД, разговоры о том, что Ивангородский погранпункт планируется отправить на долговременную реконструкцию, с российской стороны уже звучали. Без официального подтверждения, но с самого начала войны, с февраля месяца", — сказал глава эстонского внешнеполитического ведомства. Как отмечает ERR, российские власти обсуждали реконструкцию еще с 2019 года.

Как сообщил журналистам исполнительный директор Lux Express в Эстонии Ингмар Роос, у автобусного перевозчика пока что нет готового сценария действий в новой ситуации. Росс предположил, что на международных рейсах пассажиров могут довозить до границы, высаживать, отправлять их на погранпункт пешком и сажать в другой автобус на противоположной стороне.

"Я не говорю, что это будет выглядеть именно так, но подчеркну, что мы точно найдем какое-нибудь решение", — заявил представитель Lux Express, подчеркнув, что несмотря на ситуацию в Европе компания продолжает предоставлять транспортные услуги, "благодаря чему проживающие на одной и другой стороне границы родственники и близкие могли видеться".