С чем пришлось столкнуться британцам после похолодания и обильного снегопада

"Британские острова застряли в тисках холодной погоды". Это типичный газетный заголовок в Великобритании в понедельник, 12 декабря. Сама холодная погода, конечно, не слишком приятна, особенно в условиях повышенных цен на газ и электричество, но главная проблема заключается не столько в температуре, сколько в выпавшем снеге.

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Пять лет назад, причем практически день в день, мы подробно рассказывали о снеге как о стихийном бедствии, и почему нам никак не удается с ним справиться. Если вам интересны детали, которые за пять лет практически не изменились, то посмотрите тут.

Для подавляющего большинства британцев снег — это исключение, а не правило. Оно может быть приятным, если у них есть возможность сидеть дома и любоваться на заснеженные деревья из окна, или выгуливать ошалевшего от новых запахов пса, неприятным, если они собирались куда-то лететь, а аэропорты отменили рейсы из-за обледеневших взлетно-посадочных полос, и, к сожалению, трагическим, потому что опыта общения с замерзшими прудами и озерами у них просто нет.

Трагедия в парке

В воскресенье, 11 декабря, четверо мальчиков провалились под лед на озере в центральном районе Англии Мидлендс. Их сумели вытащить (у всех была остановка сердца) и немедленно доставили в больницу, но трое из них (восьми, 10 и 11 лет) скончались, а четвертый, шестилетний, находится в критическом состоянии.

В графстве Камбрия дети тоже решили прогуляться по замерзшему пруду. К счастью, обошлось без трагедии. Примчавшаяся по вызову полиция помогла вытащить со льда одного мальчика, у которого провалилась только одна нога, и прочитала строгую нотацию его товарищам.

Заместитель начальника Пожарной и спасательной службы Камбрии Рик Огден сказал, что хотя замерзшая поверхность озер и прудов может казаться прочной, в действительности "она очень опасна, и маловероятно, что она выдержит ваш вес".

Метеорологическая служба Британии предупредила, что многие дороги остаются обледеневшими, в том числе и вокруг Лондона, и если гражданам совершенно необходимо куда-то ехать, то следует соблюдать всевозможную осторожность.

На радость детям (и на горе родителям) сотни школ отменили сегодня занятия. Это касается западных графств Корнуолла, Девона и Глостершира, восточных — Кента, Эссекса и Кембриджшира, северного Йоркшира, всех школ Шотландского нагорья (Хайлендс), и некоторых районов Уэльса.

В этом случае дело не в низкой температуре, а в том, что добраться до школ в малонаселенных районах, особенно в холмистой местности по обледеневшим дорогам, совсем не просто, и даже опасно. Это касается и детей, и учителей.

Аэропорты парализованы, хаос творится на железных дорогах

Cнег — впрочем, как всегда, — загнал в ловушку авиапассажиров. В воскресенье лондонские аэропорты Гатвик и Стэнстед закрыли обледеневшие взлетно-посадочные полосы. В понедельник полеты возобновились, но многие рейсы были отменены.

Все авиакомпании призывают людей перед выездом в аэропорт проверить, что происходит с их рейсом.

При этом Гатвик отменил 90 рейсов в воскресенье и 37 — в понедельник. Самой пострадавшей авиакомпанией оказался бюджетный перевозчик EasyJet. На вебсайте графства Саррей, в котором расположен аэропорт Гатвик (SurryLife) сообщается, что сотрудники аэропорта отказываются публиковать полный список отмененных и перенесенных рейсов, потому что ситуация постоянно меняется.

От снега пострадали все лондонские аэропорты: сегодня по тем или иным причинам (обледенение, снегопад, неприбытие самолета) было отменено более 300 рейсов из Лондона. В результате пострадали и те пассажиры, которые должны были лететь в Британию теми рейсами, которые застряли на земле.

Один из них рассказал Би-би-си, что не может улететь с Мальты, потому что его обратный рейс в Гатвик авиакомпании British Airways отменяли два раза подряд.

По крайней мере сотрудники национального британского перевозчика разместили пассажиров в гостиницах. Хотя окончательной информации по поводу того, когда же они смогут вернуться, до сих пор нет.

Частичный хаос творится и на железных дорогах. Многие поезда, особенно вокруг Лондона, отменены, а из 15 линий лондонского метро на 10 поезда ходят с большими интервалами. По большому счету это может произойти в любой день и без критических погодных условий, например, если в очередной раз барахлит старая сигнализация, но неприятности в снегопад случаются с точностью швейцарских часов.

В Швейцарии, кстати, поезда продолжают ходить, невзирая на снегопады. Единственное, что можно сказать в защиту британских железнодорожных работников, так это то, что в Швейцарии снег выпадает каждый год несколько месяцев подряд (и есть смысл вкладывать силы и средства в соответствующую инфраструктуру), а в Британии — крайне редко и максимум на несколько дней.

Аварии и пробки, пабы в роли гостиниц

Сильный снегопад стал причиной автомобильных аварий и многочасовых пробок. Сегодня утром водителей предупредили, что собираться надо как на Северный полюс: брать чай в термосе, переносное зарядное устройство для телефона, теплую одежду и какую-нибудь еду.

Но это предупреждение явно запоздало для тех, кто путешествовал в ночь с воскресенья на понедельник. Одна женщина из Оксфордшира рассказала Би-би-си, что их семья провела в машине более восьми часов с одной-единственной маленькой бутылкой воды. По ее словам, помимо того, что это было тяжело и утомительно, было просто страшно, потому что рядом периодически взревывали моторами большие грузовики, пытаясь сдвинуться с места.

На орбитальной дороге вокруг Лондона — М25 — в одном месте все еще не рассосалась пробка длиной более 16 км.

Как это бывало уже не раз во время неожиданных снегопадов, владельцам пабов пришлось временно переквалифицировать свои заведения в гостиницы. Более 12 человек нашли приют в пабе The Bear Inn около деревни Баруош в восточном Сассексе.

Хозяева разожгли камин, снабдили "постояльцев" горячими напитками и постелили на полу матрасы. Часть из тех, кто нашел там приют, были предварительно изгнаны из другого паба, владельцы которого оказались не столь сердобольными.

Метеорологи предупреждают, что холодная погода продлится до конца этой недели. На всякий случай электрики сообщили, что готовы, если понадобится, быстро ввести в строй угольные электростанции. Но позднее сообщили, что нужда в них отпала. Пока что в Британии хватает более чистой электроэнергии. Правда, на солнечные батареи сейчас особо расчитывать не приходится.

Но это вовсе не означает, что ежегодная надежда англичан на то, что они получат классическое "белое" Рождество, оправдается. Шансов на то, что 25 декабря в Лондоне выпадет снег, всего 11%.