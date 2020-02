С марта британцам будут выдавать паспорта с обложками нового цвета

В правительстве Великобритании сообщили, что со следующего месяца в обращение возвращаются паспорта старого образца — синие, а не красно-бордовые, как сегодня.

В МВД Соединенного Королевства сообщили, что граждане могут получить паспорта старого образца, пока не закончатся соответствующие обложки, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Sky News.

Первые "новые" паспорта станут выдавать в начале марта, а с середины 2020 года новый документ можно будет получить только в таком цвете.

"Выход из Евросоюза дал нам уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность. С возвращением к культовому дизайну британский — синий с золотом — паспорт снова будет вплетен в нашу общность", — заявила министр внутренних дел Притти Патель.

В новом паспорте страница с информацией о британском подданном будет выполнена из поликарбоната (этот же материал используется для изготовления пуленепробиваемого стекла), изготовленного по технологиям, необходимым для обеспечения безопасности данных. На задней стороне обложки будут изображены эмблемы Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.

По данным МВД, новые паспорта также будут изготовлены "новейшими и наиболее безопасными методами печати и дизайна", чтобы их было "еще сложнее подделать". Стандартные паспорта будут по-прежнему содержать 34 страницы, паспорта для частого выезда за границу — 54 страницы.

