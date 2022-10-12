С начала "частичной" мобилизации в России не менее 20 человек умерли еще до отправки на фронт

Накануне стало известно о двух мужчинах, погибших в военных частях на Урале. По подсчетам издания "Медуза", основанных на сообщениях в СМИ и соцсетях, после этого число мобилизованных, которые скончались еще до попадания на войну с Украиной, превысило два десятка человек. Среди наиболее распространенных причин смерти — проблемы с сердцем и самоубийство.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

11 октября в воинской части "Еланский гарнизон" в Свердловской области умер мобилизованный мужчина 1989 года. Об этом сообщает местное издание It's My City со ссылкой на Максима Иванова, представляющего регион в Госдуме. Вечером мужчина пожаловался на проблемы с сердцем, но врачи не смогли спасти его.

В тот же день в Екатеринбурге умер 27-летний житель соседней Челябинской области. Об этом изданию 74.ru рассказали власти города Снежинск, откуда мужчину мобилизовали. Как выяснили журналисты, в соцсетях информация о его смерти появилась еще в субботу.

Дополнение: депутат Максим Иванов заявил, что причиной смерти жителя Снежинска стала передозировка наркотиков, которые он употреблял в учебном центре вместе с другим мобилизованным.

По обоим инцидентам проводятся проверки.

Всего, по подсчетам "Медузы", количество умерших еще на территории России мобилизованных за последние три недели превысило 20 человек. В той же части "Еланский гарнизон" в начале октября один мужчина умер от сердечного приступа, другой совершил суицид, а третий умер от цирроза уже после отправки домой. Другие известные случаи были зафиксированы в Якутии, Ленинградской области, Новосибирске, Омске, Пензе, Владивостоке, Забайкалье, Великом Новгороде и других регионах и городах.

30 сентября, спустя девять дней после объявления Владимиром Путиным "частичной" мобилизации, в Краснодаре покончил с собой рэпер Иван Петунин. В предсмертном видеообращении он объяснил свое решение нежеланием "брать на свою душу грех" и отправляться на войну.