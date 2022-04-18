С начала войны в Украине погибли более 200 детей

С начала российского вторжения в Украине погибли 205 детей, еще 362 ребенка получили ранения, сообщает Офис генерального прокурора Украины.

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"Это не окончательные цифры, поскольку идет работа по их установлению в местах активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - указано в сообщении.

По официальным данным, больше всего детей пострадали в Донецкой, Киевской и Харьковской областях: 117, 107 детей и 91 ребенок соответственно. По данным ведомства, из-за бомбардировок и обстрелов ВС РФ в стране было повреждено 1018 учебных заведений, 95 из них полностью разрушены.