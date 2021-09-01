С октября в Великобританию будет нельзя въезжать с ID-картой
Foto: EPA/Scanpix/LETA

С 1 октября согласно постановлению правительства Соединенного Королевства граждане ЕС, в том числе Латвии, смогут въезжать в Великобританию только по паспорту. ID-карты на границе с Великобританией больше не действуют, напоминает МИД Латвии.

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Те граждане ЕС, которые жили в Великобритании до 31 декабря 2020 года и имеют статус резидента, постоянный или временный, могут продолжать пользоваться ID-картами до конца 2025 года. Однако Великобритания призывает их оформить паспорта, чтобы быстрее и удобнее проходить пограничный контроль с помощью автоматизированной системы E-gates.

С 1 января 2021 года из-за выхода Великобритании из ЕС больше невозможно свободное перемещение между Великобританией и другими странами Евросоюза. Работать, учиться или долгое время находиться в Великобритании можно только по визе, а просто гостить до шести месяцев можно без визы.

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