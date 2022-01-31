С понедельника тесты на Covid-19 для прибывающих в Литву без "зеленых паспортов" будут платными
Foto: Pixabay

С понедельника прибывающие в Литву непривитые и не переболевшие коронавирусом лица должны будут пройти тест на Covid-19 за свой счет, сообщили в Министерстве здравоохранения Литвы.

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При этом список затронутых вирусом стран остается неизменным — все страны будут относиться к красной или серой зоне.

Невакцинированные и непривитые лица, прибывшие в Литву на транспорте, не принадлежащим перевозчикам или в других указанных случаях и не имеющие отрицательного ответа на тест на Covid-19, должны зарегистрироваться для прохождения теста в Литве в течение 24 часов с момента прибытия. С понедельника они должны проходить обследование на Covid-19 за свой счет, зарегистрировавшись в учреждении, проводящем анализы на Covid-19.

Отныне тестирование должны будут проходить за свой счет экипажи и члены экипажей, осуществляющие перевозки пассажиров на международных маршрутах всеми видами транспортных средств, когда их пребывание в Литве превышает 24 часа, а также иностранцы, прибывающие в Литву по особым гуманитарным причинам.

Тест должны будут проходить за свой счет пограничники и лица, ежедневно или каждый рабочий день пересекающие границу между Литвой и другой страной Европейской экономической зоны: отправляющиеся на работу, учащиеся и лица, перевозящие их в учебное заведение, студенты и стажеры.

Список затронутых стран обновляется каждую пятницу и вступает в силу в следующий понедельник.

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