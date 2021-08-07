С ростом числа задержанных на границе Латвии мигрантов Эстония усилила охрану в приграничной зоне
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Департамент полиции и погранохраны Эстонии усилили контроль в приграничных районах, сообщил Delfi представитель ведомства Керли Вирк. Это связано с ростом числа мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу Латвии.

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Усиление необходимо на случай, если поток мигрантов двинется в сторону Эстонии, сообщили в ведомстве.

„Я разговаривал сегодня с министром внутренних дел Латвии, с которым на фоне событий в Литве мы держали постоянный контакт. Учитывая, что течение последних суток при незаконном пересечении белорусско-латвийской границы пограничники задержали 28 человек, мы усилили контроль в приграничных регионах Эстонии. Но на данный момент миграционного давления на Эстонию все же нет", – отметил министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани.

Подполковник полиции отдела пограничной охраны Департамента полиции и погранохраны Иво Утсар указал, что служба направила дополнительные патрули в район эстонско-латвийской границы. Это значит, что полиция и пограничники будут чаще проверять документы, а также транспортные средства путешественников и жителей приграничной зоны. Кроме того, Эстония усилит контроль в портах, которые мигранты могут использовать, чтобы попасть в Северную Европу.

Как уже сообщалось, этим летом Литва столкнулась с наплывом мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу Беларуси и Литвы. В последние недели в Латвии также наблюдается рост числа задержанных иностранцев.

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