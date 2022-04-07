С сайта "НМГ" убрана информация о главе совета директоров Алине Кабаевой

С сайта холдинга "Национальная медиа группа" (НМГ), в который входят Первый канал, "5 канал", телеканалы РЕН ТВ и СТС, исчезли упоминания о главе совета директоров Алине Кабаевой. На это обратило внимание издание "Агентство", пишет портал "Радио Свобода".

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Отмечается, что еще несколько дней назад на сайте НМГ в разделе "Совет директоров" была страница с большой фотографией Кабаевой. Сейчас этой страницы нет.

Ранее находящийся в заключении оппозиционный политик Алексей Навальный призвал Запад ввести санкции против российских государственных СМИ и их руководства, в том числе против Алины Кабаевой, которую Навальный назвал "любовницей Владимира Путина".

В 2019 году несколько западных изданий опубликовали материалы о том, что отцом детей олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой может быть президент России Владимир Путин. В Кремле эту информацию не комментировали, но 23 мая 2019 года, спустя пару недель после даты родов Кабаевой, Путин наградил акушера-гинеколога Лейлу Адамян орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. По данным СМИ, именно Адамян принимала роды у Кабаевой. Кроме того, акушер-гинеколог и ее дочь приобрели в центре Москвы недвижимость на сумму более миллиарда рублей, и покупка совпала с беременностью и родами бывшей гимнастки.

Незадолго до этого Кабаева вошла в совет директоров "Национальной медиа группы", совладельцами которой являются бизнесмены из ближайшего окружения Путина. За один год работы в холдинге Кабаева заработала 785 миллионов 400 тысяч рублей.