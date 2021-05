Садик Хан снова победил на выборах мэра Лондона

Действующий мэр Лондона, кандидат от Лейбористской партии Садик Хан во второй раз победил на выборах главы британской столицы. Таким образом 51-летний политик, впервые ставший лондонским мэром в 2016 году, останется на этом посту еще три года.

Обычно мэра Лондона избирают на четыре года, однако предыдущий срок Хана был продлен на год из-за отмены выборов в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.

Основным конкурентом Хана был кандидат от консерваторов Шон Бейли, он занял второе место.

Хотя жители Лондона ходили на избирательные участки только один раз, в четверг на этой неделе, выборы мэра прошли в два тура. По существующей в Британии системе, при голосовании за мэров городов жители могут поддержать сразу двух кандидатов, указав свое первое и второе предпочтение. Если по результатам первого тура, когда считается первое предпочтение, ни один из претендентов не набирает 50% голосов, начинается второй тур, когда подсчитывают вторые предпочтения избирателей.

По итогам второго тура Хан набрал 55,2% голосов избирателей (или около 1,2 млн), а Бейли — 44,8% (около 977 тысяч).

"Спасибо, Лондон. Для меня абсолютная честь служить городу, который я люблю, еще три года", — написал Хан у себя в Твиттере.

Thank you London. It’s the absolute honour of my life to serve the city I love for another three years.

I’ll leave no stone unturned to get our city back on its feet.

A brighter future is possible, and we’ll deliver it together. pic.twitter.com/kwA1awEten