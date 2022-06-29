Саммит НАТО: Россия - главная угроза. Спецэфир Русской службы BBC
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Мадриде завершается саммит НАТО, на котором принята новая стратегическая концепция, и Россия объявлена главной угрозой безопасности стран Североатлантического альянса. Это окончательный отход от политики диалога с Москвой, которую военно-политический блок пытался вести с начала 1990-х.

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Кроме того, ранее нейтральные Финляндия и Швеция получили приглашение вступить в альянс после того, как свои возражения сняла Турция. Украина получила новый пакет финансовой и военной помощи, а США объявили о масштабном и долгосрочном увеличении своего контента в Европе. Произошло фактически все, против чего возражали в Москве.

Возвращается ли Европа к новой холодной войне? Стоит ли ждать эскалации войны в Украине и прямого военного противостояния НАТО и России? Что на деле означают принятые на саммите решения и чего ждать Украине, России и их соседям на постсоветском пространстве?

Ведущий Олег Антоненко будет обсуждать эти вопросы с корреспондентами BBC в Мадриде Ольгой Ившиной и Святославом Хоменко, а также коллегами журналистов в Риге, Лондоне и Тбилиси.

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