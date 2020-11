"Самого одинокого слона в мире" отправили в заповедник. Помогла певица Шер

Страдающий ожирением 36-летний слон по имени Кааван переехал из зоопарка Исламабада в заповедник. Чтобы добиться этого, понадобилась большая кампания в средствах массовой информации, которую возглавила поп-звезда Шер.

Каавану, который провел взаперти, а порой на цепи, большую часть своей жизни, предстоит долгое путешествие. Из зоопарка Исламабада, где он жил с годовалого возраста, его перевезут в заповедник Сиэм-Рип в Камбодже.

Каавана поместили в клетку и отвезли в аэропорт Исламабада с военным конвоем, самолет с ним на борту вылетит вечером и прибудет в Камбоджу через семь часов. Сообщение об этом с фотографией слона разместил в своем "Твиттере" журналист и активист Умер Инам.

Dear all, we need your prayers! #Kaavan is in his final crate and about to leave for airport from where a cargo plane will take him to Cambodia today ❤️ #FreeTheWild @GinaKrugco pic.twitter.com/fPyYGN1ssL