Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево, его задержала полиция

Самолет, на борту которого находится Навальный, приземлился в Шереметьево. На паспортном контроле его задержали, при этом сотрудники полиции отказались говорить, арестовывают его или нет, и не разрешили его адвокату пройти с ним.

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Сообщается, что Навального будут держать под стражей до решения суда о мере пресечения.

Основание задержания — федеральный розыск, в который его объявила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в прошлом году. В ведомстве считают, что он нарушил условия приговора: должен был регулярно отмечаться по делу "ИВ РОШЕ", но в течение года несколько раз пропустил обязательные явки.

ФСИН официально подтвердил задержание политика:

"17 января 2020 года в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по городу Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А.А. определит суд. До решения суда, он будет находиться под стражей".

Самолет, на борту которого находится Навальный, должен был приземлиться в аэропорту Внуково. Затем на некоторое время отвернул от аэропорта Внуково и начал двигаться на юг, а затем сменил направление в сторону Калуги. Однако в итоге лайнер снова лег на курс во Внуково, а потом повернул к Шереметьево. Он приземлился там около 20:15 по мск (19:15 по рижскому времени).

Перед паспортным контролем Навальный дал экспресс-интервью.

"Не могу сказать что это мой выбор — возвращаться в Россию. Такой вопрос не стоял ни одну секунду. Они поставили авиационную безопасность под угрозу. Я совершенно счастлив что прилетел, это мой лучший день за последние 5 месяцев. Здесь мой дом, я не боюсь, я знаю что прав, уголовные дела против меня сфабрикованы", — заявил политик.

Авиакомпания "Победа" озвучила официальную причину перенаправления рейса: закрыли полосу из-за поломки снегоуборочной техники на полосе.

Траектория полета выглядела примерно так.

Самолет, который должен был приземлиться в Внуково перед Алексеем, похоже ушел в Шереметьево pic.twitter.com/WYbxYb1uJp — Георгий Албуров (@alburov) January 17, 2021

Сторонники Навального готовились встречать своего политического лидера в аэропорту "Внуково". Во Внуково, в том числе, и к месту встречи прилетающих пассажиров можно было попасть только, имея авиабилет. Поэтому снаружи собралась огромная толпа.

Некоторых встречающих полиция задержала. В основном это активисты и сотрудники ФБК: Любовь Соболь, Константин Котов, Руслан Шаведдинов, Илья Пахомов, юрист Алексей Молокоедов, менеждер штаба Навального Анастасия Кадетова. По подсчетам "ОВД-Инфо", всего в Москве в связи с возвращением Навального задержали 53 человека.

В зале прилетов стоял ОМОН.

⚡️Во Внуково в зал прилетов ввели ОМОН. Именно тут собираются встречать Алексея Навального pic.twitter.com/8DTPLY8ESE — DW на русском (@dw_russian) January 17, 2021



Людей, ожидающих в аэропорту, просили выйти на улицу.

"Просьба выйти на улицу!" На улице, между тем, минус двадцать pic.twitter.com/D2EkNqUast — Sergey Goryashko (@seriozha_s) January 17, 2021



После того, как рейс перенаправиили в Шереметьево, сторонники российского оппозиционера попытались на машине попасть в другой аэропорт, однако выезды из Внуково перекрыты.

Рейс "Победы" с Навальным вылетел из Берлина в 17:18 по московскому времени (с получасовой задержкой; но рижскому времени это 16:18). По расписанию прилет во Внуково должен был состояться в 19:20 по московскому времени.

Навального не было в России больше четырех месяцев — на основании этого ФСИН обвинила его в уклонении от обязанностей условно осужденного по делу "Ив Роше" и потребовала заменить условный срок на реальный.