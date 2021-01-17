Самолет с Навальным вылетел из Берлина в Москву

После объявления Алексея Навального о возвращении домой стало известно о том, что в России его разыскивают по делу "Ив Роше". Против оппозиционера возбуждено также другое дело.

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Российский оппозиционер Алексей Навальный отправился в Москву рейсом авиакомпании "Победа", который вылетел из берлинского аэропорта с опозданием на полчаса в 17.20 мск в воскресенье, 17 января. Самолет должен приземлиться в аэропорту Внуково около 20.00 по Москве.

За два часа до отправки рейса перед входом в терминал аэропорта собралось большое число журналистов, однако Навального они не дождались. Как стало известно корреспонденту DW, Федеральное ведомства по уголовным делам (BKA), которое занималось охраной Навального в Германии, сообщило, что его доставили непосредственно к трапу самолета.

Навальный, который с конца августа проходил в Германии лечение, объявил о своем возвращении в Россию 13 января. После этого руководство Внуково запретило массовые мероприятия и фото- и видеосъемку в здании аэропорта, сославшись на "недопущение распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечение безопасности прибывания пассажиров и гостей".

Навальный объявлен в России в розыск



14 января стало известно, что 29 декабря 2020 года Навальный был объявлен в РФ в розыск по делу "Ив Роше", по которому он ранее был осужден на 3,5 года условно. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что "предпримет все действия по задержанию" Навального до решения суда о замене ему срока на реальный, так как он "уклоняется от контроля" и якобы не исполняет обязанности условно осужденного.

Кроме того, 29 декабря Следственный комитет России возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве. Ведомство заявило, что политик растратил часть пожертвований для Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и других некоммерческих организаций.

Отравление Навального ядом "Новичок"

Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили в клинику "Шарите" в Берлине. Эксперты бундесвера, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также лабораторий в Швеции и Франции независимо друг от друга пришли к выводу, что Навальный был отравлен веществом группы "Новичок".

Более 50 стран — участниц ОЗХО призвали Россию расследовать отравление политика. Журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе возможных сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), вероятно, причастных к отравлению. Власти РФ отрицают все обвинения. ЕС и Великобритания ввели санкции за отравление Навального.