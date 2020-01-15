Самолет сбросил топливо на школы перед экстренной посадкой в Лос-Анджелесе. Пострадали дети

"Боинг" авиакомпании Delta, заходивший на экстренную посадку в Лос-Анджелесе, сбросил над пригородом топливо. Авиакеросин загрязнил несколько территорий в жилых районах, в результате чего пострадали по меньшей мере 60 человек, включая детей, сообщает CNN.

Шестьдесят человек, включая детей, были вынуждены обратиться за медицинской помощью после того, как самолет авиакомпании Delta Air Lines, заходивший на экстренную посадку в Лос-Анджелесе, сбросил над пригородом топливо.

Авиакеросин попал на территорию шести местных школ. Пострадавших детей обработали мылом, их жизням ничего не угрожает, но занятия в учебных заведениях прекращены и не возобновятся до тех пор, пока специалисты не проверят помещения и не признают их безопасными для здоровья.

Самолет выполнял рейс из Лос-Анджелеса в Шанхай. На борту находились 288 пассажиров. Вскоре после вылета экипаж констатировал проблемы с двигателем и запросил экстренную посадку в аэропорту отправления.

После разговора с диспетчером экипаж лайнера сбросил топливо, чтобы уменьшить вес самолета перед заходом на взлетно-посадочную полосу. В условиях экстренной посадки такая процедура считается стандартной, но сбрасывать авиакеросин над населенными пунктами запрещено.

Федеральное авиационное управление США начало расследование. Начальник пожарной службы Джейсон Робертсон сообщил, что горючее уже испарилось — воздух чист и безопасен для жителей.

Самолет успешно приземлился в аэропорту. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.