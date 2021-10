Самолет застрял под пешеходным мостом в Индии. Как он там оказался?

Видео самолета компании Air India, застрявшего под пешеходным переходом в Дели, набирает все больше просмотров в интернете.

Списанный лайнер "Индийских авиалиний", по предварительным сообщениям, был продан на слом, но неудачно застрял во время транспортировки. В "Твиттере" появилось видео, на котором автомобили объезжают фюзеляж самолета без крыльев, моментально ставшее вирусным.

Авиакомпания Air India, чей логотип до сих пор красуется на борту лайнера, заявила, что больше не имеет никакого отношения к этому воздушному судну.

"Это снятый с регистрации, списанный и проданный самолет Air India. Прошлым вечером его перевозку осуществляли новые владельцы. Air India ни при каких обстоятельствах не имеет к этому самолету никакого отношения", — гласит это заявление.

В свою очередь, представители аэропорта Дели сообщили газете Times of India, что "самолет определенно не является частью воздушного парка аэропорта", и что, "возможно, водитель совершил ошибку при его транспортировке".

Между тем видео набрало уже тысячи просмотров в "Твиттере" и на YouTube, причем многие задаются вопросом, как же самолет смог так неудачно застрять.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

Другие отмечают, что самолет стоит под мостом уже не первый день.

Кто-то удивляется, почему перед транспортировкой такого крупногабаритного груза водитель не уточнил заранее маршрут.

И многие вспоминают похожий случай, который произошел в декабре 2019 года, когда тоже в Индии, в штате Западная Бенгалия, и тоже под мостом застрял списанный почтовый самолет все той же компании Air India.