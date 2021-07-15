Самолеты в воде. Сильный ливень затопил аэропорт Шереметьево
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Московский аэропорт Шереметьево днем в четверг был затоплен сильным ливнем, сообщили очевидцы, которые также опубликовали видео инцидента. Аэропорту пришлось ограничить число вылетающих рейсов. Самолеты стояли в воде.

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Взлетно-посадочные полосы аэропорта были подтоплены из-за сильного ливня, рассказали Интерфаксу очевидцы. Из-за затопления некоторые самолеты не смогли зайти на посадку, последствия произошедшего пытается ликвидировать спецтехника аэропорта, сообщило агентство.

К 15:30 по московскому времени было задержано 25 рейсов, три совсем отменены. Задерживался вылет большинства рейсов, а некоторые прилетающие перенаправлены в другие аэропорты, в том числе зарубежные, пишет Forbes.

"Местами подтоплена территория аэропорта Шереметьево, самолеты стоят в воде", — говорил ТАСС источник в экстренных службах.

Службы Шереметьево устраняют последствия сильных осадков, сообщила Forbes представитель аэропорта Анна Захаренкова.

Она признала, что из-за мощного ливня аэропорт временно ограничивал обслуживание вылетающих рейсов. Сейчас Шереметьево работает в стандартном режиме, сказала Захаренкова агентству РИА Новости.

"Можно и не лететь на море", — шутят в с вязи с этим в соцсетях.

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