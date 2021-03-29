Самый богатый гражданин Чехии Петр Келлнер погиб в авиакатастрофе на Аляске. Об этом сообщает издание Alaskasnewssource.

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Накануне, 28 марта, стало известно, что в американском штате Аляска, в районе ледника Кник произошло крушение вертолета, в результате происшествия погибли пять человек, еще один получил ранения.

По данным Alaskasnewssource, Келлнер и оказался одним из пяти жертв инцидента. В результате авиакатастрофы также погибли гражданин Чехии Бенжамен Лароше, два гида и пилот.

Информации о причинах крушения вертолета пока не было, в настоящее время расследование продолжается.

Согласно данным информации американского финансового журнала Forbes, состояние Петра Келлнера оценивается в $17,5 млрд. 56-летний миллиардер являлся владельцем компании PPF Group, а также банка Home Credit.