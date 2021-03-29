Самый богатый гражданин Чехии Петр Келлнер погиб в авиакатастрофе на Аляске
Foto: Shutterstock

Самый богатый гражданин Чехии Петр Келлнер погиб в авиакатастрофе на Аляске. Об этом сообщает издание Alaskasnewssource.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Накануне, 28 марта, стало известно, что в американском штате Аляска, в районе ледника Кник произошло крушение вертолета, в результате происшествия погибли пять человек, еще один получил ранения.

По данным Alaskasnewssource, Келлнер и оказался одним из пяти жертв инцидента. В результате авиакатастрофы также погибли гражданин Чехии Бенжамен Лароше, два гида и пилот.

Информации о причинах крушения вертолета пока не было, в настоящее время расследование продолжается.

Согласно данным информации американского финансового журнала Forbes, состояние Петра Келлнера оценивается в $17,5 млрд. 56-летний миллиардер являлся владельцем компании PPF Group, а также банка Home Credit.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Gazeta.ru

Sharing Options

4

Source

Gazeta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать