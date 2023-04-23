Самый дорогой в мире номерной знак продан с аукциона за 15 млн долларов

Самый дорогой в мире номерной знак "P7", проданный на аукционе в Дубае за 15 миллионов долларов, был установлен его новым владельцем на электромобиль "Tesla Model X Plaid".

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"P7" стал самым дорогим номерным знаком автомобиля в мире, проданным в апреле на благотворительном аукционе в Дубае. Можно было предположить, что такой дорогой номерной знак будет установлен на редком суперкаре, но он оказался на стандартном электромобиле Tesla.

Электрический внедорожник "Tesla Model X Plaid" стоит в Арабских Эмиратах около 125 тысяч долларов США. Таким образом, номерной знак на него - в 120 раз дороже самого автомобиля.

Plaid — самая быстрая и мощная версия электромобиля "Tesla Model X". При мощности 1020 л.с. она разгоняется до 100 км/ч за 2,6 секунды.

Публично неизвестно, кто выиграл аукцион на номерной знак "P7" и почему покупатель установил его именно на электромобиль "Tesla".

Ранее самым дорогим номерным знаком в мире была просто цифра "1", которая была продана на аукционе в Абу-Даби в 2008 году за $14,5 млн. Этот рекорд может перебить торговец из Калифорнии, который предлагает купить номерной знак "ММ" за 24 млн долларов. Продавец считает, что он идеально подойдет владельцу Mercedes-Maybach, но за такую ​​сумму его пока никто не купил.