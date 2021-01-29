"Санитарное дело": брата Навального и еще трех подозреваемых отправили под домашний арест

Суд в Москве отправил под домашний арест четырех фигурантов дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе протестной акции 23 января.

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Координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, брат политика Олег Навальный, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева и активистка Мария Алехина заключены под домашний арест до 23 марта, сообщила пресс-служба Тверского районного суда.

Им запрещается покидать и менять место жительства без разрешения следователя, общаться с кем-либо, кроме защитников и проживающих совместно близких родственников, получать и отправлять корреспонденцию, в том числе письма, телеграммы, посылки и электронные послания, а также пользоваться средствами связи, включая телефон и интернет (за исключением вызова скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб и сотрудников правоохранительных органов).

МВД также обратилось в суд с ходатайством о заключении под домашний арест продюсера "Навальный Live" Любови Соболь.

В чем их обвиняют



Подозреваемые, большинство из которых являются соратниками политика Алексея Навального, проходят по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (часть 1 статьи 236 УК РФ), которое было возбуждено после протестной акции 23 января.

В среду, 27 января, полиция провела обыски по этому делу как минимум по 15 адресам, в том числе в квартире у супруги Навального Юлии, студии YouTube-канала "Навальный Live" и офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента).

Согласно ходатайству следователя, которое опубликовал адвокат Любови Соболь Владимир Воронин, подозреваемые вместе с "неустановленными лицами" через соцсети разместили посты с призывами выходить на акцию 23 января.

"Действуя по вышеуказанному призыву, группа лиц, численностью не менее 500 человек, в том числе лица, которые… были обязаны находиться в режиме изоляции по местам проживаний, проследовали на Пушкинскую площадь, где участвовали в массовой несогласованной акции, нарушив санитарно-эпидемиологические правила, создав угрозу массового заболевания людей по неосторожности", — говорится в документе.

Домашний арест, включая запрет на пользование интернетом.

По нетяжкому составу, ранее не судимой, с малолетней дочкой.. Бред. pic.twitter.com/gQ1llPQDMZ — Воронин Владимир (@vb_voronin) January 29, 2021

Как следует из документов, опубликованных адвокатами подозреваемых, в деле есть показания кассира KFC Арсения Хесина, который рассказал, что пошел на акцию, имея положительный тест на Covid-19, безработного Дмитрия Рощектаева, который заявил, что пришел на Пушкинскую "чтобы увидеть и зафиксировать несанкционированные действия протестующих", а также свидетеля по фамилии Карасев, отметившего, что силовики на митинге "были максимально вежливы" и "сами первыми не начинали стычки".

После акции в Москве городской департамент здравоохранения со ссылкой на данные приложения "Социальный мониторинг" сообщал, что в мероприятии участвовали 19 человек с подтвержденным коронавирусом.

Олега Навального хотят отправить под домашний арест за этот пост pic.twitter.com/x337qd49gQ — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 29, 2021

Согласно фрагменту допроса Соболь, который также публиковал адвокат Воронин, в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических норм следователи интересовались не только активистами, но и деятелями культуры, в том числе актрисами Александрой Бортич, Яной Трояновой и Варварой Шмыковой, режиссером Иваном Вырыпаевым и писателем Дмитрием Глуховским.

Мера пресечения



Первая часть 236-й статьи вводит санкции за "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".

Наказание по ней предусматривает штрафы в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок до двух лет.

Согласно нормам уголовно-процессуального кодекса (УПК), помещать в СИЗО фигурантов этого дела нельзя — применять такую меру пресечения можно только к тем, кому грозит больше трех лет колонии.

Однако и домашний арест в качестве меры пресечения по данному составу, по мнению адвоката Соболь Воронина, является необоснованным. "По нетяжкому составу, ранее не судимой, с малолетней дочкой… Бред", — написал он в "Твиттере".

Ужесточение санитарной статьи



Статья 236 УК РФ была ужесточена весной 2020 года. Власти объясняли это тем, что многие жители России не соблюдают правила, введенные из-за пандемии коронавируса.

До поправок максимальное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм не превышало года колонии. После изменения закона его увеличили до двух лет лишения свободы. Нарушителям могут запретить занимать определенные должности. Кроме того, им могут назначить принудительные работы или штраф до 700 тысяч рублей.

В том случае, если выяснится, что из-за нарушения санитарных правил погиб человек, потенциальное наказание увеличивается до пяти лет колонии. При гибели более двух человек — до семи лет.

Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, за первые шесть месяцев 2020 года до суда дошли семь дел, возбужденных по первой части 236-й статьи.

В четырех случаях суды пошли по процедуре назначения судебного штрафа — в этом случае подсудимых освобождают от уголовного преследования. В трех случаях приговоры были вынесены, но в качестве наказания тоже назначили штраф — в колонию никого не отправили.

По второй и третьей части статьи — они предполагают, что из-за нарушения правил кто-то погиб — приговоров вынесено не было.