Санкции Евросоюза против РФ в ответ на арест Навального вступили в силу
Foto: AP/Scanpix/LETA

Евросоюз ввел санкции в ответ на арест в России оппозиционного политика Алексея Навального. Штрафные меры вступили в силу сразу после опубликования в Официальном журнале ЕС во вторник, 2 марта.

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Под санкциями оказались генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Для введения штрафных мер впервые был задействован новый, принятый в конце минувшего года санкционный механизм, позволяющий Евросоюзу вводить визовые запреты и замораживать имущество отдельных лиц, виновных в грубом нарушении прав человека или получающих выгоду от этого.

Приговор Навальному

Алексей Навальный в начале февраля был приговорен в Москве к лишению свободы по обвинению в многократном нарушении требований условного срока наказания по делу "Ив Роше". Евросоюз считает эти обвинения необоснованными, так как Навальный после отравления в России ядом из группы "Новичок" на протяжении многих месяцев лечился в Германии и не имел возможности отмечаться в полиции. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить Навального, но Россия проигнорировала это решение.

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Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Россия Алексей Навальный Европейский суд Евросоюз ЕСПЧ Санкции
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