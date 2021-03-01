Сардиния стала первой белой зоной по коронавирусу в Италии
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Власти Италии впервые с начала пандемии объявили, что один из регионов страны стал белой зоной по COVID-19. Регионом с минимальными ограничениями стала Сардиния. Об этом информирует Agenzia Italia со ссылкой на постановление министра здравоохранения Роберто Сперанцы.

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Как пишет La Nuova Sardegna, глава Сардинии Кристиан Солинас издал отдельное постановление, согласно которому рестораны в регионе с 1 по 15 марта смогут работать до 23:00, а комендантский час будет действовать с 23:30 до 5:00.

В случае если эпидемические показатели на Сардинии продолжат улучшаться, областные власти по согласованию с Минздравом смогут вскоре снять ограничения на работу ТЦ и спортзалов, а также продлить работу музеев, других учреждений культуры и торговых центров на выходные дни.

При этом другие требования по борьбе с коронавирусом, включая ношение масок и запрет собраний, остаются в силе.

Ранее Сардиния была в желтой зоне. В этом случае бары и рестораны в регионе открыты до 18:00, торговые центры работают только по будням. Воспитанники детских садов и учащиеся младших и средних классов школ могут посещать занятия очно.

Чтобы получить «белый» статус, область должна иметь индекс распространения инфекции ниже единицы, а число заболевших на 100 тыс. населения в течение последних трех недель не может превышать 50.

Еще одним «белым» регионом в Италии могла стать Валле-д'Аоста. Об этом писала газета Corriere della Sera в середине февраля. Однако о решении по этой автономной области, граничащей с Францией и Швейцарией, пока не сообщалось.

При этом в конце февраля стало известно об ужесточении ограничений в нескольких регионах Италии из-за распространения инфекции. Ограничения усилили в Ломбардии и Пьемонте, где находятся, в частности, города Милан и Турин. Они вошли в оранжевую зону. В эту же категорию попала область Марке, расположенная в центральной части страны и имеющая выход к Адриатическому морю. Регионы Молизе и Базиликата (центр и юг страны соответственно) теперь обозначаются как красные зоны.

Там будут закрыты бары и рестораны, а также установлены ограничения на передвижение граждан.

На борьбу с COVID-19 на Сардинии осенью выделял деньги российский миллиардер Алишер Усманов. Крупнейший акционер USM Holdings Усманов, чье состояние оценивается в $16 млрд, перечислил властям Сардинии €500 тыс. Представитель Усманова подтвердил РБК факт пожертвования, отказавшись комментировать подробности. Сам бизнесмен ранее говорил, что подолгу живет на острове.

По данным итальянских властей, за весь период в стране зарегистрировали 2,9 млн заражений коронавирусом, умерли 97 тыс. человек. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Ломбардии (603 тыс.), Венето (633,6 тыс.), Кампании (267,6 тыс.) и Эмилии-Романье (260 тыс.).

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