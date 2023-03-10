Саудовская Аравия и Иран возобновят дипломатические отношения. Они были разорваны больше семи лет

Саудовская Аравия и Иран договорились восстановить дипломатические отношения и вновь открыть посольства в столицах друг друга, пишет агентство Reuters. Разрыв дипотношений между двумя крупными ближневосточными странами в начале 2016 года привел к обострению обстановки в регионе.

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Секретарь Национального совета безопасности Ирана Али Шамхани и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусад аль-Айбан подписали соглашение по итогам переговоров в Пекине. В совместном заявлении стороны поблагодарили Китай, а также Ирак и Оман за посредничество в проведении переговоров, продолжавшихся с 2021 года.

"Соглашение включает в себя подтверждение, что обе стороны уважают суверенитет двух государств и принцип невмешательства во внутренние дела", — подчеркивает Reuters.

По условиям соглашения посольство Ирана в Эр-Рияде и посольство Саудовской Аравии в Тегеране должны быть открыты в течение двух месяцев. Также стороны договорились возобновить действие подписанных до разрыва дипотношений договора о сотрудничестве в области безопасности и договора о торговле, экономике и инвестициях.

Государства разорвали дипотношения в 2016 году после разгрома саудовской дипмиссии в Тегеране. Иранцы пошли на штурм здания после того, как в Саудовской Аравии казнили шиитского проповедника Нимра ан-Нимра и 46 его сторонников. Подавляющее большинство жителей Ирана исповедует шиитское направление ислама, в то время как в Саудовской Аравии доминирует суннитское.