Саудовская Аравия или ее союзники разбомбили тюрьму в Йемене: не менее 60 погибших

По меньшей мере 60 человек погибли в результате авиаудара по тюрьме в йеменском городе Саада. Саада — один из оплотов повстанцев-хуситов, против которых с 2015 года воюет арабская коалиция под предводительством Саудовской Аравии.

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Удар по тюрьме был нанесен утром в пятницу. Коалиция уже несколько ночей подряд проводит авиарейды в ответ на недавний обстрел хуситами территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Последний рейд стал причиной настоящего хаоса. Местные власти призывают людей сдавать кровь, чтобы помочь жертвам, а по телевидению транслируют кадры обрушившейся тюрьмы — завалы разбирают руками в отсутствие необходимой техники.

Точное количество погибших пока остается неизвестным. Организация "Врачи без границ" заявила, что в одну из больниц поступило около 200 пострадавших.

"На месте происшествия остается множество тел, многие числятся пропавшими без вести, — сказал в беседе с агентством Франс пресс глава подразделения "Врачей без границ" в Йемене Ахмед Махат. — Сколько погибло людей, понять невозможно. Это ужасающий акт насилия".

Трое детей, игравших в футбол, стали жертвами еще одного авиаудара, целью которого был центр связи в портовом городе Ходейда, сообщает НКО Save the Children ("спасти детей"). Примерно в это же время почти во всей стране отключился интернет. Правительство хуситов связало это с бомбежкой.

Представитель председательствующей в Совете Безопасности ООН Норвегии Мона Юул заявила, что организацию беспокоит эскалация конфликта в Йемене.

"Мы крайне обеспокоены происходящим и призываем к деэскалации. Это неприемлемо, и мы призываем все стороны к сдержанности", — заявила она.

За время начавшегося в 2015 году конфликта между хуситами и просаудовской коалицией Йемен тяжело пострадал. Мирные жители регулярно становятся жертвами авианалетов. Общее число погибших исчисляется десятками тысяч. Жертвами конфликта стали более 10 тыс. детей.

Последняя волна авиаударов последовала за атакой с помощью беспилотника и ракетным обстрелом территории ОАЭ, осуществленными хуситами в понедельник. Его жертвами стали три мирных жителя.