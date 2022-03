СБ ООН проголосует по российскому проекту резолюции по Украине 18 марта

ГолосованиеСовета Безопасности (СБ) ООН по внесенной Россией резолюции о гуманитарной ситуации в Украине состоится утром 18 марта, сообщило в среду, 16 марта, агентство dpa со ссылкой на дипломатические круги. Первоначально заседание планировали провести 17 марта. Источник в Совбезе ООН сообщил агентству, что Москва вполне может вновь затянуть голосование.

Документ, внесенный РФ, включает, в частности, требование осудить нападения на гражданское население и призывает к "согласованному прекращению огня". Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд назвала эту инициативу "циничным шахматным ходом" и "оскорблением" в условиях агрессивной войны, развязанной Москвой в Украине. По словам дипломатов, российская резолюция, скорее всего, не получит необходимого минимума голосов членов СБ ООН — девять из 15. Кроме того, такие постоянные члены, как США, Франция и Великобритания, могут воспользоваться правом вето.

Западные страны запросили заседание Совбеза по Украине

Днем ранее, 17 марта, Совет Безопасности ООН также проведет заседание, посвященное ситуации в Украине, по запросу шести западных стран, пишут со ссылкой на дипломатические круги агентства Reuters и AFP. Как сообщила в Twitter британская миссия при ООН, инициаторами экстренного заседания Совбеза по Украине стали Великобритания, США, Албания, Франция, Норвегия и Ирландия.

"Россия совершает военные преступления и нападения на гражданских лиц. Противозаконная война России с Украиной угрожает всем нам", — говорится в сообщении.

The UK and 🇦🇱🇫🇷🇮🇪🇳🇴🇺🇸 have called for a Security Council meeting on #Ukraine.

Russia is committing war crimes and targeting civilians.

