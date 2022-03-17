СБ ООН проголосует по российскому проекту резолюции по Украине 18 марта

ГолосованиеСовета Безопасности (СБ) ООН по внесенной Россией резолюции о гуманитарной ситуации в Украине состоится утром 18 марта, сообщило в среду, 16 марта, агентство dpa со ссылкой на дипломатические круги. Первоначально заседание планировали провести 17 марта. Источник в Совбезе ООН сообщил агентству, что Москва вполне может вновь затянуть голосование.

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Документ, внесенный РФ, включает, в частности, требование осудить нападения на гражданское население и призывает к "согласованному прекращению огня". Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд назвала эту инициативу "циничным шахматным ходом" и "оскорблением" в условиях агрессивной войны, развязанной Москвой в Украине. По словам дипломатов, российская резолюция, скорее всего, не получит необходимого минимума голосов членов СБ ООН — девять из 15. Кроме того, такие постоянные члены, как США, Франция и Великобритания, могут воспользоваться правом вето.

Западные страны запросили заседание Совбеза по Украине

Днем ранее, 17 марта, Совет Безопасности ООН также проведет заседание, посвященное ситуации в Украине, по запросу шести западных стран, пишут со ссылкой на дипломатические круги агентства Reuters и AFP. Как сообщила в Twitter британская миссия при ООН, инициаторами экстренного заседания Совбеза по Украине стали Великобритания, США, Албания, Франция, Норвегия и Ирландия.

"Россия совершает военные преступления и нападения на гражданских лиц. Противозаконная война России с Украиной угрожает всем нам", — говорится в сообщении.

🚨 #BREAKING 🚨 The UK and 🇦🇱🇫🇷🇮🇪🇳🇴🇺🇸 have called for a Security Council meeting on #Ukraine. Russia is committing war crimes and targeting civilians. Russia’s illegal war on Ukraine is a threat to us all. pic.twitter.com/SRi76OAszm — UK at the UN 🇬🇧 (@UKUN_NewYork) March 16, 2022

Генассамблея ООН потребовала от РФ вывести войска из Украины



25 февраля, на следующий день после вторжения России в Украину Москва заблокировала резолюцию Совета Безопасности ООН с осуждением агрессии РФ, воспользовавшись правом вето постоянного члена Совбеза. Проект этого документа, подготовленный США совместно с Албанией, поддержали 11 из 15 членов СБ ООН. Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты воздержались.

Генассамблея ООН на спецсессии 2 марта подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая требует от России немедленно вывести войска с территории Украины. Документ поддержало 141 из 193 государств-членов ООН. Против выступили пять стран — Россия, Беларусь, Эритрея, Северная Корея и Сирия. Еще 35 государств, включая Китай, воздержались.