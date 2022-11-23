Служба безопасности Украины отчиталась о результатах обысков и "контрразведывательных" мероприятий, которые прошли накануне в Киево-Печерской лавре и объектах Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровенской области. Всего сотрудники СБУ, Национальной полиции и Национальной гвардии Украины проверили более 350 построек и 850 человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно пресс-релизу спецслужбы, более 50 человек прошли "углубленные контрразведывательные опросы", в том числе использовался полиграф. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе обладатели российских паспортов.

Как подчеркивает СБУ, некоторые из присутствовавших на объектах УПЦ людей в качестве документа, удостоверяющего личность, представили паспорт или военный билет СССР, копию современного паспорта или же украинский паспорт "с признаками подделки".

В ходе обысков сотрудники силовых ведомств обнаружили наличные: более 2 млн гривен (52,7 тыс. евро), более 100 тыс. долларов США (96,9 тыс. евро) и несколько тысяч российских рублей — а также "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира".

Все материалы будут переданы на экспертизы, говорится в пресс-релизе.

На прошлой неделе СБУ возбудила уголовное дело по статье об оправдании российской агрессии из-за опубликованного священником ролика, в котором прихожане Киево-Печерской лавры исполняют песню с упоминанием "матушки — Руси".

Еще весной Украинская православная церковь (УПЦ) провозгласила свою независимость от РПЦ, в том числе из-за несогласия с поддерживающим вторжение патриархом Кириллом. При этом литургическое общение между УПЦ и РПЦ сохранилось