СБУ обнаружила склад российских военных и пророссийскую литературу на территории церквей УПЦ

На территории одной из церквей в Херсонскиой области сотрудники правоохранительных органов Украины обнаружили бывшие склады российских военных. Также в ряде церквей была обнаружена пророссийская литература, говорится в отчете Службы безопасности Украины об обусках в церквях Украинской православной церкви Московского патриархата.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадского в Херсонской области обнаружились бывшие склады российских военных. Скорее всего, их обустроили при содействии протоиерея Анатолия Корнева, который, как пишет СБУ, после освобождения Херсона бежал на оккупированные территории.

При обыске в других зданиях УПЦ в Кировоградской, Днепропетровской и Ровненской областях была обнаружена пророссийская литература, агитационные материалы партии Медведчука (была запрещена в июне 2022) и российскую символику, в том числе флаги.