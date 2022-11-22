В пресс-релизе на сайте Службы безопасности Украины говорится, что сотрудники СБУ пришли в монастырь для проведения "контрразвездывательных мероприятий [...] в рамках системной работы по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб". В операции также участвуют представители Национальной полиции и Национальной гвардии.

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Сотрудники СБУ "при непосредственном участии представителей церкви" осматривают территории и помещения лавры "для выявления запрещенных к использованию предметов" и проверяют находящихся на территории монастыря на причастность к "противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины".

Среди целей сегодняшнего визита правоохранителей в пресс-релизе названы недопущение использования лавры как "ячейки русского мира" и проверка данных о возможном "укрывании диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия" на территории религиозного комплекса.

СБУ отдельно подчеркивает, что действует в рамках действующего законодательства и "соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии".

На прошлой неделе СБУ возбудила уголовное дело по статье об оправдании российской агрессии из-за опубликованного священником ролика, в котором прихожане Киево-Печерской лавры исполняют песню с упоминанием "матушки — Руси".

Еще весной Украинская православная церковь (УПЦ) провозгласила свою независимость от РПЦ, в том числе из-за несогласия с поддерживающим вторжение патриархом Кириллом. При этом литургическое общение между УПЦ и РПЦ сохранилось