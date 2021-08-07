Сегодня на латвийской границе задержаны 38 иммигрантов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сегодня к полудню на границе с Латвией задержаны 38 граждан третьих стран, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

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При этом пограничники отметили, что вечером в пятницу, 6 августа, были задержаны пять человек, незаконно пересекших границу.

Лица, незаконно пересекшие государственную границу, задержаны в порядке, установленном законом об иммиграции, и помещены в центры для размещения задержанных иностранцев.

Оценив ситуацию в Литве, а также приняв в внимание возросшие риски на латвийско-белорусской границе, латвийские власти для охраны границы ввели усиленный надзор и мобилизовали ресурсы Государственной пограничной службы и армии. Поддержка оказывается и со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны "Frontex".

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LETA

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