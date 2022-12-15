Сейм Польши признал Россию государством-спонсором терроризма

Нижняя палата Национальной Ассамблеи Польши признала Россию государством, поддерживающим терроризм, говорится в постановлении, опубликованном на сайте Сейма, пишет "Новая газета. Европа".

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Россия, как заявили польские парламентарии, "систематически нарушает права человека, международное право и Устав ООН", "нападает на территории других государств, совершает вооруженные нападения, военные преступления и геноцид" и "занимается враждебной экономической деятельностью".

"Россия ответственна за крушение самолета Малазийских авиалиний (MH17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа, а также за авиакатастрофу в Смоленске в апреле 2010 года, в результате которой погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, представители правительства Польши, высокопоставленные военачальники Польши и НАТО, а также члены польского парламента", — говорится в постановлении.

Польские депутаты осудили Россию за агрессию против Украины, в частности, за блокирование украинских портов.

Депутаты призвали польское правительство и в дальнейшем оказывать поддержку Украине.

23 ноября Европейский парламент принял решение о признании России государством — спонсором терроризма. В Европарламенте подчеркнули, что удары российских войск по гражданским объектам — по энергетической инфраструктуре, больницам, школам и убежищам — нарушают международное право.

21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала РФ террористическим государством. Документ призывает создать специальный Международный трибунал по российской агрессии. 13 сентября парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой назвала Россию страной с террористическим режимом.

Помимо этого, ранее парламенты Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии объявили Россию государством, поддерживающим терроризм, а Палата представителей парламента Нидерландов признала Россию государством — спонсором терроризма. Также 8 декабря Комитет по международным отношениям Сената США принял резолюцию о признании действий России в Украине геноцидом.