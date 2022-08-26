Секретные данные НАТО на продажу. Альянс расследует утечку документов об оружии

Группа хакеров продает в интернете секретные военные документы, в которых среди прочего есть данные о современных системах вооружения стран НАТО и, предположительно, миссии вооруженных сил альянса в странах Балтии. Североатлантический альянс оценивает масштабы этой утечки и ее последствия.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Хакерам удалось получить доступ к данным, связанным с крупным европейским производителем оружия — MBDA Missile Systems, европейской компанией со штаб-квартирой во Франции. MBDA признала, что в выставленном на продажу пакете есть принадлежащие ей документы, однако фирма уверяет, что в украденных файлах не было ничего секретного.

В компании утверждают, что информация была похищена со взломанного внешнего жесткого диска, добавив, что она сотрудничает с властями Италии, где произошла утечка.

По имеющимся данным, расследование сосредоточено на одном из поставщиков MBDA.

Представитель НАТО заявил: "Мы оцениваем ситуацию с данными, предположительно украденными из MBDA. Мы не видим никаких признаков того, что была нарушена неприкосновенность каких- либо сетей НАТО".

Украденные данные продаются на российских и английских форумах. Объем информации составляет 80 Гб, а цена — 15 биткоинов (примерно 321 тыс. долларов США). Хакеры утверждают, что уже продали подборку документов как минимум одному неназванному покупателю.

В объявлении о продаже украденных данных хакеры утверждали, что обладают "засекреченной информацией о сотрудниках компаний, принимавших участие в разработке закрытых военных проектов", а также "проектной документацией, чертежами, презентациями, видео- и фотоматериалами, контрактами и перепиской с другими компаниями".

Бесплатный образец данных объемом 50 Мб, который удалось просмотреть Би-би-си, включает документы с пометками "Конфиденциально НАТО", "Для ограниченного пользования НАТО" и "Несекретная контролируемая информация".

Помимо образца, преступники предоставили по электронной почте дополнительные документы, в том числе два с пометкой "Секретно НАТО".

Секретные документы НАТО классифицируются следующим образом:

COSMIC СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО: несанкционированное раскрытие нанесет исключительно серьезный ущерб НАТО (аббревиатура COSMIC к космосу отношения не имеет, это сокращение от "Контроль секретных материалов в международном командовании");

СЕКРЕТНО НАТО: несанкционированное раскрытие нанесет серьезный ущерб НАТО;

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО НАТО: несанкционированное раскрытие нанесет ущерб интересам НАТО;

ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП НАТО: несанкционированное раскрытие нанесет ущерб интересам НАТО.

Несекретная контролируемая информация — это американская маркировка для информации, созданной или принадлежащей правительству; информация, которая требует защиты или контроля за распространением в соответствии с законами, нормативными актами и государственной политикой.

Хакеры не подтвердили, из скольких источников они добыли материалы.

Файлы, которые Би-би-си не смогла проверить независимо, подробно описывают миссию по "коммуникационной разведке", проведенную американской авиаэскадрильей в конце 2020 года в Эстонии над Балтией. Там есть данные о переговорах, полное имя, номер телефона и GPS-координаты человека, предположительно, командовавшего операцией.

Бывший чиновник НАТО сказал: "В НАТО слишком много засекреченных документов, но эта маркировка не бесполезна. Она ставится составителем данных, и гриф "СЕКРЕТНО НАТО" не применяется где попало. Это действительно та информация, которую НАТО не хочет обнародовать".

По мнению бывшего чиновника, вероятность того, что эти документы были рассекречены, невелика — учитывая, что большинство файлов, по-видимому, были созданы в период с 2017 по 2020 год.

Образцы файлов также включали презентацию, в которой подробно описывалось внутреннее устройство зенитной ракеты Land Ceptor CAMM (Common Anti-Air Modular Missile), в том числе точное расположение электронного блока хранения данных. После начала российского вторжения в Украину такой ракетный комплекс был отправлен в Польшу в составе системы ПВО Sky Sabre — и сейчас развернут.

MBDA Missile Systems не оспаривает, что ее документы достались хакерам, но заявила: "Внутренняя проверка компании показала, что данные, доступные в Интернете, не являются ни секретными, ни конфиденциальными". Однако некоторые из документов, которые, насколько известно, были украдены из MBDA, помечены как "служебная информация, не подлежащая разглашению или воспроизведению".

MBDA Missile Systems была создана в декабре 2001 года в результате слияния компаний по производству ракетных систем во Франции, Италии и Великобритании. В этом совместном предприятии Airbus, BAE Systems и Leonardo работает 13 тыс. сотрудников.

В прошлом году выручка компании составила 3,5 млрд фунтов, среди заказчиков ее систем вооружения — министерство обороны Великобритании, военные США, Европейский Союз и НАТО.