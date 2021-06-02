Семь стран Евросоюза начали выдавать единый сертификат вакцинации от коронавируса

Чехия, Германия, Болгария, Дания, Греция, Польша и Хорватия начали выдавать единые сертификаты вакцинации, документ позволит путешествовать по Евросоюзу без ограничений, сообщает Интерфакс.

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"Европейская комиссия предложила ввести цифровые сертификаты вакцинации для возобновления безопасных путешествий этим летом. Документ можно оформить бесплатно, он доступен всем в цифровом или бумажном формате. Сертификат подтверждает, что гражданин был вакцинирован от COVID-19, имеет отрицательный результат ПЦР-теста или анализ на антитела после болезни", — говорится в сообщении.

Как отметили в Еврокомиссии, каждый сертификат будет содержать QR-код, по которому можно будет получить информацию о прививке или тестах, а также проверить подлинность сертификата. Все данные будут обезличены.

С 10 мая систему цифровых сертификатов протестировали 22 страны, однако на первом этапе к ней подключились только семь. Между тем, остальные заявили, что все государства-члены готовы выдавать сертификаты, однако подключатся только когда ресурс будет доступен по всему Евросоюзу.

В свою очередь, в еврокомиссии отметили, что запуск единых цифровых сертификатов вакцинации назначен на 1 июля 2021 года. После этого все страны должны будут подключиться к программе в течение шести недель.