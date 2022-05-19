Сенат США одобрил выделение 40 миллиардов долларов в помощь Украине
Foto: AP/Scanpix/LETA

Сенат США проголосовал за законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на сумму около 40 миллиардов долларов, со ссылкой на Associated Press пишет Meduza.

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Для вступления в силу закон должен подписать президент США Джо Байден.

Сенаторы намеревались принять закон в ускоренном режиме еще на прошлой неделе, однако его заблокировал республиканец Рэнд Пол, внесший несколько поправок.

В конце апреля президент США Джо Байден попросил Конгресс США выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Украины. Позже сумма помощи была увеличена почти до 40 миллиардов долларов в самом Конгрессе. Из них 20 миллиардов пойдут на военную помощь.

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