Сенатор США сообщил об официальном выходе страны из ВОЗ
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс об официальном выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 7 июля, написал в Twitter сенатор Боб Менендес, ведущий представитель демократов в сенатском комитете по иностранным делам.

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Глава Белого дома в конце мая, в разгар пандемии выдвинул ВОЗ ультиматум, требуя доказать независимость от Китая и в 30-дневный срок выполнить требования США по реформам. В противном случае Трамп пригрозил выходом США из организации.

В середине Трамп заявил о приостановке выделения средств Всемирной организации здравоохранения вплоть до завершения расследования администрации США "в отношении ее провальных мер в ответ на вспышку COVID-19".

По словам американского президента, ВОЗ проигнорировала заслуживающие доверие сообщения о вспышке вируса нового типа в Ухане в декабре 2019 года или даже раньше. Кроме того, организация не провела независимого расследования после появления данных, расходившихся с позицией Пекина. Трамп утверждал также, что в ВОЗ уже в конце прошлого года знали о степени опасности, которую представляет новый коронавирус, но организация решила не делиться этой информацией с остальным миром.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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