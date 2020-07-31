Сенаторы США предложили ежегодно выделять Украине по 300 млн. долларов военной помощи
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

За предоставление помощи украинским военным высказались как республиканцы, так и демократы. Также сенаторы предложили выделить деньги на обучение офицерского состава в Украине.

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Сенаторы США выступили за ежегодное предоставление военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов. Соответствующий законопроект внесли в пятницу, 31 июля, представители как Республиканской, так и Демократической партий. Кроме того, они предлагают выделять по 4 миллиона долларов на обучение офицерского состава в Украине.

В июне Пентагон объявлял о планах выделить Киеву 250 миллионов долларов в качестве военной помощи. В начале июля демократы, контролирующие комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, предложили увеличить сумму в 2021 году еще на 25 миллионов.

Дополнительные средства предлагалось выделить на подготовку личного состава, вооружение, логистику и разведку. Ранее также сообщалось, что деньги пойдут на "укрепление способности Украины более эффективно защищаться от российской агрессии".

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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