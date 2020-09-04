Сербия и Косово договорились об экономическом сотрудничестве
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Документ, содержание которого не разглашается, подписали в Белом доме в присутствии Дональда Трампа президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти.

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Сербия и Косово договорились об экономическом сближении. Соответствующий документ подписали в присутствии президента США Дональда Трампа в Белом доме в пятницу, 4 сентября, президент Сербии Александар Вучич и глава правительства Косово Авдулла Хоти. Как сообщает агентство AFP, более подробной информации о содержании соглашения пока не поступало.

Трамп заявил об "историческом дне". Сербия и Косово решили вести экономическое сотрудничество в целом ряде вопросов, отметил он, добавив, что Вашингтон рассматривают нормализацию экономических связей между Сербией и Косово как шаг к политическому сближению.

Независимость Косово


Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Ее признали целый ряд европейских государств, включая Германию, а также США. Белград считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает. Позицию Сербии разделяют фактически все государства постсоветского пространства, а также Китай и Индия.

Европейский Союз прилагает усилия для нормализации отношений между Приштиной и Белградом. Для Брюсселя признание независимости Косово является предварительным условием вступления Сербии в ЕС.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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