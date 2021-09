Сербия и Косово конфликтуют из-за номерных знаков, водители блокируют дороги

Этнические сербы, компактно проживающие на севере Республики Косово, признанной частью мирового сообщества, в среду заблокировали грузовиками шоссе на подъездах к Яринье, основному пункту перехода на границе с Сербией, и разбили рядом палаточный лагерь, где собралось несколько сотен человек.

Они недовольны вступившим в силу в понедельник распоряжением правительства Косова не пропускать в страну автомобили с сербскими номерами и требовать от их владельцев временные косовские номера, которые они могут получить на границе за 20 долларов.

Белград, не признающий независимость Косова, сначала вообще не пускал к себе машины с косовскими регистрационными знаками, а в 2011 году разрешил при условии уплаты особой пошлины. В результате водители, часто ездящие в Сербию, предпочитали пользоваться ее номерами.

Теперь косовский премьер Альбин Курти решил покончить с таким, по его мнению, неравноправным и несправедливым положением. Это было частью предвыборной программы, с которой он пришел к власти в марте этого года.

Курти считает, что две страны должны взаимно признать автомобильные номера друг друга.

"Наше предложение практичное и честное", — заявил он в среду на заседании правительства.

Today, w/ Min.@XSvecla, we met w/ Quint ambassadors & head of EUOK regarding yesterday’s dec. about provision of temporary license plates for cars entering RKS w/ Serbian plates. I informed them that no incidents have occurred & that police are there to maintain order & security. pic.twitter.com/dOOgnWEmwx