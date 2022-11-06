Сербы покидают госучреждения Косова. Чем вызвано новое обострение?

Давняя косовская проблема, которая в прошлом часто ставила сербов и албанцев на грань конфликта, вступила в новую напряженную фазу.

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Через три дня после того, как премьер-министр Косова Альбин Курти заявил в Берлине, что Союза сербских муниципалитетов как такового не существует, хотя он и предусмотрен Брюссельским соглашением, и что проживающие в Косове сербы должны будут смириться с тем, что у их автомобилей будут косовские номерные знаки, представители косовских сербов объявили, что выходят из всех государственных учреждений Приштины.

"Это решение останется в силе до тех пор, пока Приштина не начнет соблюдать достигнутые соглашения, то есть пока она не отзовет решение о перерегистрации транспортных средств и пока не будет сформирован Союз сербских муниципалитетов в соответствии с Брюссельским и другими соглашениями", - заявил Горан Ракич, лидер так называемого "Сербского списка", самой сильной политической группировки сербов в Косове.

Заявления сербов о готовности выйти из госучреждений Косова звучали и раньше, но на практике на столь решительный политический шаг они пошли впервые.

По словам лидера "Сербского списка", заявления об отставке подали мэры четырех преимущественно сербских муниципалитетов на севере Косова, советники, члены Ассамблеи Косова, судьи, прокуроры, административный персонал прокуратуры и судебных органов, а также сотрудники косовской полиции на севере края, причем полицейские перед телекамерами демонстративно сорвали с себя форму.

Демаршу косовских сербов предшествовали переговоры президента Сербии с дипломатами из ЕС, России, Китая и США, а также встречи членов сербского правительства с представителями Сербской православной церкви.

"Сербия подталкивает и поощряет косовских сербов покинуть косовские институты власти. Этот акт напоминает подстрекательство России на Донбассе в 2014 году. Это также показывает, что режим Вучича рассматривает "Сербский список" как инструмент для дестабилизации Косова", - так отреагировал на решение косовских сербов руководитель администрации президента Косова Блерим Веля.

Премьер-министр Косова Альбин Курти в свою очередь призвал сербов "не становиться жертвой политических манипуляций и геополитических игр".

"Это не я против вас, это Белград против меня", — написал Курти в "Фейсбуке".

Что предшествовало этому решению?

Власти Приштины уже несколько раз откладывали выполнение решения о замене номерных знаков на транспортных средствах, зарегистрированных в Косове.

Несмотря на просьбы США и ЕС, Приштина отказалась снова отложить реализацию решения о перерегистрации автомобилей с 21 ноября, даты, установленной в качестве крайнего срока.

Настойчивое требование косовских властей к этническим сербам заменить выданные в Сербии номерные знаки несколько осложнило отношения между Приштиной и ее западными союзниками.

Во вторник, 1 ноября, вскоре после полуночи косовская полиция начала выносить первые предупреждения владельцам автомобилей, которые до сих пор ездят с номерными знаками, выданными в Сербии.

После первых трех недель со дня выдачи письменных предупреждений полиция начнет выписывать штрафы в размере 150 евро.

На следующем этапе планируется конфискация номерных знаков - Приштина настаивает на том, чтобы перерегистрация была завершена к апрелю следующего года.

Формальность с регистрацией на самом деле является важным вопросом для Белграда, который не хочет менять свою позицию, заявляя, что косовские сербы имеют право пользоваться сербскими номерными знаками.

Этим в Белграде хотят дать понять, что соблюдение требований косовских властей может быть истолковано как косвенное признание независимости Косова.

За последний год косовские сербы, недовольные тем, что Приштина настаивает на замене номерных знаков, несколько раз устраивали протесты и перекрывали дороги.

И каждый раз Белград, Приштина и ЕС прилагали огромные усилия, чтобы отсрочить это решение.

Так было до 1 ноября, когда Приштина заявила, что больше отсрочек не будет.

Через четыре дня после того, как косовская полиция начала предупреждать водителей с номерными знаками, выданными в Сербии, президент Сербии Александр Вучич провел встречи с правительством Сербии, Сербской православной церковью, а также послами России и Китая. У него также состоялась телефонная беседа с представителями США. А накануне провел многочасовую беседу с Мирославом Лайчаком, главным европейским посредником в переговорах между Белградом и Приштиной.

Однако никакого видимого результата эти беседы и переговоры не дали, и все ограничилось дипломатическими заявлениями.

"Мы не отказываемся от ответственной политики мира и стабильности", - написал Вучич в "Инстаграме" после заседания правительства.

"Долгий и трудный, но честный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Я рассчитываю на ответственное поведение каждого, проявление сдержанности ради безопасности и стабильности. Необходимо избегать насилия", - отметил в свою очередь в "Твиттере" Мирослав Лайчак.

После встречи Вучича с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко было объявлено, что Вучич "поблагодарил Россию за принципиальную позицию и поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны".

А разговор с американским послом Хиллом Вучич охарактеризовал как "долгий и содержательный".

В пресс-релизе говорилось также, что Хилл попросил Вучича, чтобы Сербия вела себя ответственно, серьезно и никоим образом не участвовала в создании угрозы региональному миру и стабильности.

Как отреагировал Альбин Курти?

Премьер-министр Косова призвал сербов не бойкотировать косовские институты власти и призвал всех граждан сербской национальности сохранять спокойствие и поддерживать безопасность и мир.

В своем посте в "Фейсбуке" на албанском и сербском языках Курти написал, что в начале ноября начали выдаваться предупреждения тем, у кого нет номеров Косова, а наказания начнутся с 21 ноября.

"Я не против вас, но Белград против меня. Я - премьер-министр, который будет служить вам, соблюдая конституционность и законность", - подчеркнул Курти.

Он также заявил, что президент Сербии слишком часто встречается и согласовывает вопросы с послом России, которая не является демократической страной, и таким образом сам становится инструментом Кремля. Поддерживая Путина и Лаврова, вы уходите из Европы, отметил Курти.

"Не становитесь жертвой политических манипуляций и геополитических игр. Давайте все вместе придерживаться демократических и европейских ценностей верховенства закона, прав и свобод человека и меньшинств, а также политического плюрализма", - говорится в послании премьер-министра Косово.

Краткая история вопроса

Четырнадцать лет назад Косово провозгласило независимость, но Сербия ее не признает и пытается заблокировать любое намерение Приштины вступить в международные организации. Европейский союз является главным посредником в диалоге между двумя сторонами.

Лидеры ЕС много лет занимаются организацией переговоров между Белградом и Приштиной и просят обе стороны пойти на компромиссы, но максимум, чего удалось достичь за это время, - это спорадические договоренности по мелким вопросам.

Диалог идет медленно, иногда его почти нет, власти в Сербии настойчиво повторяют, что независимость Косова неприемлема, Приштина говорит, что Сербия не хочет принимать реальность, а ЕС и Америка твердят о необходимости заключить какое-то устойчивое соглашение, не указывая при этом крайних сроков.

В Косове проживает около 1,8 миллиона человек, из которых 92% составляют албанцы и около 6% - сербы, но в Сербии Косово считается колыбелью нации.

Косово провозгласило независимость в одностороннем порядке в 2008 году. Ее признали США, Великобритания и 22 из 27 членов Евросоюза. Всего, как считают в Приштине, страну признали более 100 стран. Точное число назвать сложно - иногда называется цифра 117. В Белграде говорят, что эта цифра сильно завышена.

Не признают Косово пять стран ЕС: Испания, Словакия, Кипр, Греция и Румыния. Из крупных мировых держав - не только Россия, но и Китай, Индия и Бразилия. Москва и Пекин заблокировали членство Косова в ООН, однако страна сумела вступить в МВФ, Всемирный банк и ФИФА.

Ни Косово, ни Сербия не входят в ЕС, но Сербия с 2012 года является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, а власти Косова ранее говорили, что хотят подать заявку на вступление до конца 2022 года.