Сергей Лавров — Би-би-си: "Меня глаза Запада не интересуют вообще"

Глава МИД России Сергей Лавров в кулуарах Петербургского экономического форума дал интервью корреспонденту Би-би-си в Москве Стиву Розенбергу.

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Среди прочего он ответил на вопрос о пленных британцах, осужденных на смерть в самопровозглашенной ДНР, и высказал предположение, что ООН, сообщая о предполагаемых преступлениях со стороны российских военных в Украине, опирается на "фейки".

"Мы не вторгались в Украину"

"Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО", — заявил Лавров.

Ранее с подобной риторикой не раз выступал российский президент Владимир Путин, объясняя свое решение начать 24 февраля вооруженное вторжение в Украину. В частности, этой теме он посвятил основную часть своей речи на параде Победы 9 мая на Красной площади.

По утверждению Путина, в Украине разворачивалась военная инфраструктура, туда прибыли "сотни зарубежных советников", и опасность "росла с каждым днем". "Россия дала упреждающий отпор на агрессию", — заявлял Путин, настаивая на том, что это было "единственно правильное решение", принятое "суверенной" страной.

"Мы не стыдимся показывать себя такими, какие мы есть"

Корреспондент Би-би-си процитировал слова верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, сказанные в мае. Она заявила, что в селе Ягодное в Черниговской области российские военные 28 дней удерживали 360 человек, в том числе 74 ребенка и пять человек с инвалидностью, в подвале школы без туалета и почти без воды, 10 пожилых людей умерли.

"Это борьба с нацизмом?" — спросил корреспондент Би-би-си.

"Вы знаете, к сожалению, международные чиновники, включая верховного комиссара по правам человека, включая — к огромному моему сожалению — генерального секретаря ООН, и многих других представителей Организации объединенных наций подвержены давлению Запада. И очень часто выступают рупором тех фейковых новостей, которые распространяет Запад", — ответил Лавров.

"То есть получается Россия опять белая и пушистая?" — спросил журналист.

"Нет, Россия не белая и не пушистая. Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какие мы есть", — ответил министр.

Как рассказывала Би-би-си, Ягодное находится в 140 км к северу от Киева под Черниговом и недалеко от границы с Беларусью. Село находилось под контролем российской армии почти месяц. Когда военные вошли в село, они забрали мужчин, женщин и детей из домов, угрожая им оружием, и отвели в подвал местной школы, где продержали четыре недели.

"А вы считаете, у вас независимый суд?"

9 июня суд в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, признав их виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Все трое — военнослужащие вооруженных сил Украины, подписавшие контракты еще до начала российского вторжения.

"В глазах Запада Россия несет ответственность за судьбу этих людей. Вы не считаете, что…" — начал задавать вопрос журналист Би-би-си.

"Нет, — не дожидаясь конца вопроса ответил министр иностранных дел России. — Слушайте, меня глаза Запада не интересуют вообще. Меня интересует только международное право. По международному праву наемники не являются комбатантами. Поэтому что у вас в глазах, откровенно говоря, не имеет значения".

"Они не наемники. Они служили в украинских вооруженных силах", — парировал Розенберг.

"Это должен определить суд", — сказал Лавров. На вопрос, считает ли он суд в ДНР независимым, он ответил: "Я убежден, что там независимый суд. А вы считаете, у вас [в Великобритании] независимый суд?"

"Ну давайте, ставьте!"

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях России и Британии, Лавров заявил, что "по-моему, там уже нет никакого поля для маневра в этих отношениях". "Потому что и [премьер-министр Борис] Джонсон, и [министр иностранных дел Лиз] Трасс заявляют публично: мы должны победить Россию, мы должны поставить Россию на колени. Ну давайте, ставьте!" — добавил он.

На вопрос, как Лавров видит Великобританию сейчас, тот ответил: "Страна, которая пытается в очередной раз принести в жертву интересы своего народа амбициям политиков, которые думают только о следующих выборах и больше ни о чем".