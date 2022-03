Сеть бурно отреагировала на протестную акцию Марины Овсянниковой

Протестная акция редактора Первого канала российского телевидения Марины Овсянниковой, которая в прямом эфире вошла в кадр с антивоенным плакатом, в понедельник, 14 марта, вызвала активную реакцию в соцсетях.

Фрагмент видео с этим эпизодом российской программы новостей, а также записанное до акции видеообращение Овсянниковой стремительно распространялись интернет-пользователями и в аккаунтах различных СМИ.

В трендах сервиса микроблогов Twitter имя Марины Овсянниковой заняло первое месте. Всего через пару часов сообщения о поступке Овсянниковой стали массово распространять и пользователи немецко-, англо-, франкоязычного и других сегментов этого сервиса.

Копии ролика с акцией Овсянниковой были опубликованы во многих приватных аккаунтах видеохостинга YouTube, а также в аккаунтах различных СМИ, и за несколько часов набрали сотни тысяч просмотров. Только в аккаунте британского издания Guardian число просмотров видео Овсянниковой превысило 200 тысяч.

"Пропагандисты отрекаются от Путина", — написала в Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Соратница Алексея Навального Любовь Соболь выложила у себя в Twitter макет газетной страницы с фотографией-скриншотом телеэкрана в момент акции Овсянниковой, написав, что это "завтрашняя обложка The Guardian с Мариной Овсянниковой".

"Пусть этот поступок одной женщины будет началом, примером для нас всех", — написал на своей странице в Facebook российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Журналист Тимофей Дзядко сравнил Овсянникову с Натальей Горбаневской, которая в 1968 году на Красной площади участвовала в демонстрации семи инакомыслящих, протестовавших против ввода советских танков в Чехословакию.

"Марина Овсянникова сделала "Первый канал" снова первым. На пять секунд. Пять секунд правды могут смыть грязь недель пропаганды", — написал в Facebook оппозиционер Лев Шлосберг.

"Это акт невероятного мужества", — написал в Twitter экс-кандидат в президенты США и видный деятель Демократической партии Берни Сандерс.

Marina Ovsyannikova, an editor at a TV channel in Russia, interrupted a live broadcast with a sign that read "NO WAR. Stop the war. Don't believe the propaganda. They're lying to you here." She has since been detained. This is an act of incredible courage. pic.twitter.com/BOJ70m2ztv