Северная Корея показала на параде "ракету-монстра"

По данным южнокорейских СМИ, речь шла о новейшей межконтинентальной баллистической ракете мобильного базирования.

Северная Корея показала на военном параде в Пхеньяне, приуроченном к 75-летию основания Трудовой партии Кореи (ТПК), "новые стратегические виды вооружений", включая межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) мобильного базирования. Об этом в субботу, 10 октября, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Как уточняет агентство Reuters,МБР была установлена на 11-осном транспортере и, по всей видимости, может считаться одной из крупнейших в мире, если будет введена в строй.

"Эта ракета — монстр", — заявила Мелисса Ханхам, заместитель директора Open Nuclear Network — базирующейся в австрийской Вене независимой неправительственной организации, занимающейся снижением рисков по применению ядерного оружия.

Кроме того, по данным Reuters, также продемонстрирована была "Хвасон-15" с расчетной дальностью 12874 км — максимальной для когда-либо испытанных КНДР ракет. Наконец, по мнению южнокорейских экспертов, была показана ракета "Пуккыксон-4А", пуск которой возможно осуществлять с подводных лодок.

As the finale of its parade, North Korea shows what is apparently a new missile on an 11-axle TEL. pic.twitter.com/4fskoJubBV