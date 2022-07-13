Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР

КНДР стала третьим членом ООН после России и Сирии, считающим самопровозглашенные республики независимыми государствами. Ранее из-за принятия такого решения Украина разорвала дипотношения с Москвой и Дамаском.

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Корейская Народная-Демократическая Республика (КНДР) признала независимость самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

"Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии. Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса", — заявил Пушилин в своем Telegram-канале. Он также выразил надежду на "активное и плодотворное сотрудничество" и "увеличение географии торговли" с Северной Кореей.

Как пишет "Коммерсантъ", сегодня в Москве посол КНДР передал своей коллеге из ДНР "документ о признании независимости".

Позднее РИА "Новости" со ссылкой на посольство КНДР в РФ сообщило, что Пхеньян также признал суверенитет Луганской Народной Республики (ЛНР).

КНДР — третье входящее в ООН государство, признавшее независимость самопровозглашенных республик. 21 февраля о таком решении заявил президент России Владимир Путин, 29 июня стало известно, что аналогичную процедуру начала Сирия. С обеими странами Украина разорвала дипотношения.