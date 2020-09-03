"Северный поток-2" под вопросом? Отравление Навального может стать проблемой для проекта газопровода

Глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген призвал закрыть проект "Северный поток 2" из-за новых данных, касающихся отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Этого же требует немецкая оппозиционная партия "Зеленые" и американский сенатор от штата Арканзас Том Коттон.

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Для России требуют строгого наказания



Завершение строительства газопровода "Северный поток -2" на данном этапе может стать поощрением текущей политики Владимира Путина, заявил Норберт Реттген.

"Мы снова столкнулись с жестокой и человеконенавистнической реальностью путинского режима", — цитирует его Deutsche Welle. По словам Реттгена, ситуация вокруг Навального выходит за границы германо-российских отношений и требует единого европейского жесткого ответа. "В пересмотре нуждается буквально все", — подчеркнул он, назвав, в частности, газовые поставки и отказ от завершения строительства газопровода "Северный поток — 2".

Норберт Реттген — кандидат на пост главы Христианско-демократического Союза, который много лет возглавляла канцлер Германии Ангела Меркель. Схожего с Реттгеном мнения придерживается и глава фракции "Зеленых" в парламенте ФРГ (бундестаге) Катрин Геринг-Эккардт. Она заявила, что информация об отравлении Навального веществом группы "Новичок" "должна иметь последствия", и "Северный поток-2" больше не является проектом, который Германия может "реализовать вместе с Россией".

Сенатор Республиканской партии от штата Арканзас Том Коттон Том Коттон, ранее угрожавший санкциями немецкому порту, тоже потребовал от Германии остановить строительство газопровода, сообщает Deutsche Welle.

Том Коттон был одним из американских сенаторов, которые угрожали санкциями немецкому порту Мукран в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2". В частности, как говорится в подписанном им письме руководству порта, США лишат порт перспективы "финансового выживания, если он продолжит предоставлять товары, услуги и поддержку" в какой-либо форме этому проекту. В порту Мукран на острове Рюген складированы трубы, которые используются для сооружения газопровода, кроме того, порт снабжает провиантом российские суда-трубоукладчики "Академик Черский" и "Фортуна".

Запад нуждается в России во многих сферах



Председатель Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер высказался против тотального бойкота России из-за предполагаемого отравления Навального. "Мы нуждаемся в России в политике в отношении климата, Украины и во многих других сферах. Мы не можем сейчас возвести, так сказать, стену между Западом и Россией", — цитирует его Deutsche Welle.

В то же время и он считает, что должны быть ответные меры, и надо найти серединный путь между дипломатическими жестами и тотальным бойкотом. По его мнению, вопрос о приостановке "Северного потока-2" нужно рассмотреть. "Если мы хотим послать Москве ясный сигнал, то нам, действительно, нужно вынести на повестку дня и экономические отношения. А это будет означать, что мы не сможем оставить за скобками "Северный поток-2", — объяснил он, добавив, что строительство газопровода уже почти завершено, и выход Германии из проекта будет очень сложным вопросом.

Реакция России

Проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Скорее это (призывы в парламенте Германии остановить реализацию проекта "Северный поток 2") эмоциональные какие-то заявления, которые не основываются на конкретных фактах, на фактологии... "Северный поток 2" - это коммерческий проект, который в интересах двух стран, в интересах энергобезопасности всего европейского континента", - цитирует Пескова РИА "Новости".

"Отравления не было": Лукашенко заявил о перехвате телефонных разговоров



П️резидент Беларуси Александр Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о ситуации с Алексеем Навальным.

"Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Белоруссии) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", — сказал Лукашенко.



Президент пообещал передать российской стороне соответствующую запись.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что белорусский лидер не представил никаких свидетельств. "Он лишь заявил об этом, сказал, что даст материалы, других данных пока нет", — сказал Песков.

Что произошло с Навальным



Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. Первые два дня пациента лечили в местной больнице, а 22 августа транспортировали в Германию.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель со ссылкой на выводы военных токсикологов сообщила, что российский оппозиционер был отравлен ядом группы "Новичок". В Кремле отметили, что российские специалисты после многочисленных анализов не выявили отравляющих веществ в организме Навального.

"Попыткой совершить убийство одного из ведущих оппозиционных политиков России" назвала отравление Алексея Навального нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок" канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). "Мы ожидаем, что правительство России даст объяснения в связи с этим случаем", — подчеркнула она. "Сейчас возникают вопросы с очень тяжелыми последствиями, на которые может и обязано дать ответ только российское правительство", — заявила глава немецкого правительства.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил агентству РИА Новости, что власти Германии не информировали российскую сторону о своих выводах про отравление Навального. По его словам, у России таких данных нет.

Навальному провели целый комплекс анализов — и никаких отравляющих веществ до его вывоза в Берлин выявлено не было, отметил Песков. Он добавил, что Россия готова к "всестороннему взаимодействию" с Германией по выяснению ситуации вокруг оппозиционера.