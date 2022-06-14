Североирландский протокол: Британия меняет таможенные правила вопреки протестам ЕС

Правительство Великобритании обнародовало планы отказа от некоторых пунктов соглашения с Евросоюзом, подготовленного в связи с брекситом и согласованного с ЕС в 2019 году. Лондон хочет изменить так называемый "Североирландский протокол", чтобы упростить перевозку некоторых товаров из Великобритании в Северную Ирландию.

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Северная Ирландия, которая входит в состав Соединенного Королевства, после его выхода из Евросоюза фактически осталась в едином рынке и таможенном пространстве ЕС из-за нежелания сторон устанавливать какую-либо таможенную границу между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

В результате таможенная граница образовалась между двумя частями одного государства — Великобританией и Северной Ирландией.

Согласно "Североирландскому протоколу", после окончательного выхода Соединенного Королевства из ЕС в начале прошлого года в портах Северной Ирландии начались таможенные проверки грузов из Великобритании.





Поправки в протокол

Поправки в "Североирландский протокол", предусматривающие изменения в таможенных правилах на границе Великобритании и Северной Ирландии, вызвали резкую реакцию правительства Республики Ирландия.

Британское правительство предлагает избавиться от бумажной волокиты, упростить процедуры перевоза товаров через границу и ввести в Северной Ирландии налоговые льготы, которые действуют по всей Великобритании.

Также в законопроекте говорится, что торговые споры будет решать не Евросоюз, а независимый арбитраж.

Упрощенная процедура заключается в том, что таможню без лишних формальностей проходят грузы для североирландских сетевых супермаркетов и некоторых других фирм. Эти товары не должны будут проходить сертификацию.





Одностороннее решение

Британия в прошлом году просила ЕС продлить льготный таможенный режим, получила отказ и продлила его сама в одностороннем порядке.

Нынешний законопроект будет означать одностороннее нарушение подписанного в 2020 году договора о брексите. Это признают и в британском правительстве.

Тем не менее власти заявляют, что поправки не нарушают международное право и что нет другого способа защитить жизненно важные интересы Соединенного Королевства.

Министр иностранных дел Лиз Трасс, комментируя проект, заявила, что он будет разумным и практичным решением проблем Северной Ирландии и что Британия готова продвигаться в этом вопросе путем переговоров с ЕС, если ЕС сам захочет изменить протокол.

"Сейчас они этого не хотят", — сказала Лиз Трасс.





"Шинн Фейн" против, юнионисты за

Режим упрощенных проверок на установленной после брексита таможне вводится Великобританией не впервые, он уже вызывал гневную реакцию в Брюсселе.

В марте прошлого года, когда правительство Бориса Джонсона в одностороннем порядке продлило режим упрощенных проверок на границе, в ЕС заявили, что Лондон не способен соблюдать соглашения.

Североирландские националисты из "Шинн Фейн", занимающие большинство кресел в ассамблее Северной Ирландии, заявили, что решение правительства лишь добавит нестабильности в этой части Соединенного Королевства.

Ирландские юнионисты, которые изначально не одобряли заключенный правительством Терезы Мэй договор о брексите, наоборот, поддержали решение.

Лидер партии в ассамблее Северной Ирландии Джеффри Дональдсон также заявил, что не считает решение британского правительства нарушением международного права.