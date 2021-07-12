Сезон лесных пожаров в России: огонь подбирается к поселкам, горит парк "Ленские столбы"

Сразу в нескольких регионах России бушуют сильные лесные пожары. По данным МЧС, огнем охвачено более 766 тысяч гектаров леса.

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Наиболее сложная обстановка сложилась в Якутии: площадь пожаров к полуночи 12 июля составила 603 598 гектара. Огнем охвачено в том числе 30,5 тысяч гектаров особо охраняемых природных территорий.

Также огонь охватил большие лесные массивы в Челябинской области и в Чукотском автономном округе. В тушении пожаров в минувшие выходные были задействованы почти 8 тысяч человек и более 1300 единиц техники.

Якутия: пожар в парке "Ленские столбы"



В Якутии, по данным МЧС, действуют более 300 лесных пожаров.

"За сутки ликвидировано 18, на тушение привлекалось 2 738 человек и 333 единицы техники", — говорится в сообщении регионального управления МЧС,

В некоторых районах Якутии огонь угрожает населенным пунктам.

"На особом контроле главного управления находятся приближенные природные пожары у населенных пунктов Эльдикан, Балаганнах, Ударник, Светлый, Сюльдюкар и Чумпу-Кытыл", — отмечают в МЧС.

По данным ведомства, в минувшие выходные велась работа по прокладке и расширению минерализованных полос вдоль населенных пунктов Терют, Дикимдя и Кюерелях.

"Самолет Ан-26 "Циклон" для искусственного вызова осадков отработал в Хангаласском и Горном районах и городе Якутске", — сообщил замглавы правительства Якутии Дмитрий Садовников.

В воскресенье вертолеты министерства обороны России тушили пожары в национальном парке "Ленские столбы", который с 9 июля закрыт для посещения из-за пожаров. Парк включен в объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин, который в составе отряда добровольцев тушил пожар в парке "Ленские столбы", отмечает, что очень не хватает людей для борьбы с огнем: пожарные и спасатели заняты в районах, где огонь угрожает населенным пунктам. Ситуация осложняется тем, что тушить пожар приходится практически полностью вручную: доставить технику в труднодоступные места фактически невозможно.

Челябинская область: огонь перекинулся на села



В Карталинском районе на юге Челябинской области огонь в конце прошлой недели уничтожил несколько тысяч гектаров леса и десятки жилых домов в поселках Джабык и Запасное, в которых живут более 1700 человек.

Обстановку с природными пожарами в Челябинской области за минувшие выходные удалось стабилизировать, отмечают в МЧС. Угрозы населенным пунктам сейчас нет.

В тушении пожаров была задействована авиация — самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8.

В пятницу пожары перекинулись на челябинские поселки Джабык и Запасное, огонь уничтожил десятки домов и дач. По данным МЧС, в одном из сгоревших домов в селе Джабык было найдено тело погибшего мужчины 1943 года рождения.

"Полиция и СК начали расследование. Будет проведен анализ ситуации, почему он не был эвакуирован", — сказал глава Челябинской области Алексей Текслер.

Еще 18 человек обратились за медицинской помощью. Из зоны бедствия спасатели эвакуировали 179 человек, 128 из них — дети.

"Пожар принимал характер огненного шторма, когда несколько очагов пожара объединяются в один и температура горения достигает свыше 700 градусов", — рассказал замглавы МЧС Илья Денисов.

Тушение огня осложнялось сильным шквалистым ветром, сообщают в МЧС.

"Скорость распространения пожара составляла более 150 метров в минуту — это огромная скорость", — пояснил замглавы МЧС.

Пожарным и помогавшим им добровольцам удалось спасти от огня более 1800 домов в семи населенных пунктах области.

Причиной возникновения крупных очагов природных пожаров в Челябинской области могли стать сухие грозы, считают в правоохранительных органах региона.

Магаданская область: дым от пожаров принесло на Чукотку



Площадь лесных пожаров в Магаданской области за минувшие выходные выросла почти в два раза: к понедельнику в регионе действовало около 50 природных пожаров, огнем были охвачены леса на площади 170 тысяч гектаров.

Почти все очаги пожаров находятся вдали от населенных пунктов. Там, где огонь может перекинуться на поселки, работают пожарные. В двух городских округах объявлен режим ЧС.

"Всего для тушения привлечено 96 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России — 23 человека и семь единиц техники", — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Дым от пожаров в Магаданской области в минувшие выходные принесло на Чукотку. Задымление наблюдалось в городском округе Анадырь, поселке Угольные Копи и поселке Шахтерский.

"Предположительной причиной задымления являлся снос дымного шлейфа от природных пожаров, действующих на территориях Магаданской области и Камчатки", — говорится в сообщении МЧС.

Чукотка и Курганская область: пожары удалось локализовать



На Чукотке также зафиксированы несколько природных пожаров: в Билибинском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Пожарным удалось за последние несколько дней значительно сократить площадь, охваченную огнем — до 1 686 гектаров. Еще 8 июля на Чукотке горел 18 046 гектаров леса.

"Площадь значительная, но угроз для населенных пунктов и оленеводческих бригад нет", — сообщил губернатор Чукотки Роман Копин.

Сложная ситуация в конце прошлой недели сложилась в Курганской области. Там огонь бушевал близ населенных пунктов Моревское, Попово, Кабанье, Лихачи, Камышное, Обменово. Огнем была охвачена территория в 2 тысячи гектаров.

За выходные пожарным и спасателям удалось локализовать 11 из 16 природных пожаров.

"На сегодняшний день ситуация с пожарами стабилизировалась, чему, безусловно, способствовали и выпавшие на территории региона осадки", — говорится в сообщении регионального управления МЧС.