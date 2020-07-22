Шамана Александра Габышева выписали из психдиспансера

Шамана Александра Габышева в среду, 22 июля, выписали из Якутского республиканского психиатрического диспансера, в котором он находился на принудительном лечении с середины мая. Об этом DW рассказал Алексей Прянишников — координатор организации "Правозащита Открытки", предоставившей Габышеву двух адвокатов для защиты по делу об экстремизме.

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Это дело завели на шамана после того, как в марте 2019 года он отправился пешком в Москву, чтобы "изгнать Путина".

По словам Прянишникова, решение о выписке Александра Габышева из психдиспансера было принято после того, как 22 июля его обследовала врачебная комиссия диспансера. Днем ранее, 21 июля, в отношении Габышева была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, назначенная Верховным судом Якутска по ходатайству защиты. Несмотря на протесты адвокатов Габышева, эту экспертизу проводили сотрудники психдиспансера Якутска, который ранее и подал иск о принудительной госпитализации Габышева.

Принуждение к тесту на коронавирус

Результаты этой экспертизы пока неизвестны, указал Прянишников. Они должны быть направлены диспансером в Верховный суд Якутска. "Есть ли взаимосвязь между результатами экспертизы и обследования Габышева врачебной комиссией, мы пока не знаем", — добавил он.

По словам Прянишникова, за время нахождения в диспансере Габышев дважды сдавал тест на коронавирус и оба раза результат был отрицательным. В начале мая к шаману дважды приходили медработники и сотрудники полиции, требуя от него сдать этот тест, однако он не давал на это согласия. 12 мая группа силовиков взяла дом сестры Габышева штурмом и насильно доставила шамана в обсерватор якутского психдиспансера.

Возобновит ли Габышев поход в Москву?

Проводились ли с Габышевым за время нахождения в диспансере беседы с целью уговорить или заставить его отказаться от идеи совершить поход в Москву, Прянишникову пока неизвестно. По словам правозащитника, адвокатам еще предстоит подробно пообщаться с Габышевым, чтобы выяснить подробности его нахождения в диспансере.

Пока же Алексендр Габышев, по словам Прянишникова, попросил дать ему возможность взять паузу и отдохнуть. Он снова находится в доме своей сестры, где проходит амбулаторное лечение.

Почему шамана Габышева выписали из диспансера

"В первом общении после выписки он был радостным, но была видна и накопившаяся усталость", — рассказывает правозащитник. "Это и понятно. В диспансере его постоянно держали в палате, не давая совершать прогулки. Бывать на свежем воздухе он мог только, когда его возили в суд на рассмотрение подаваемых нами апелляций", — добавил он.

По мнению Прянишникова, выписки шамана Габышева из психдиспансера удалось добиться благодаря широкой общественной поддержке. "Наши с вами усилия в итоге дали результат. Без общественной поддержки и широкого освещения СМИ усилий защиты лечение могло длиться сколько угодно долго, тем более решение суда срок лечения не ограничивало", — подчеркнул правозащитник.