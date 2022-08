"Шанс, которым россияне не сумели воспользоваться". Реакция мира на смерть Михаила Горбачева

В московской Центральной клинической больнице на 92-м году жизни скончался бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Как сообщили в ЦКБ, он умер во вторник после тяжелой продолжительной болезни.

Михаил Сергеевич Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, а также первым и единственным президентом Советского Союза.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Михаил Горбачев был единственным в своем роде государственным деятелем, который изменил ход истории и сделал больше, чем кто бы то ни было, для мирного завершения холодной войны.

"Получая в 1990 году Нобелевскую премию мира, он отметил, что мир - это не единоподобие, а единство в многообразии. Он воплотил это важное понимание на практике, идя путем переговоров, реформ, прозрачности и разоружения", - говорится в заявлении Антониу Гутерриша.

Президент России Владимир Путин в среду направил телеграмму родственникам Михаила Горбачева.

"Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавил нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем", - говорится в телеграмме. Она была опубликована на сайте Кремля спустя 12 часов после сообщений о смерти политика.

Президент США Джо Байден назвал Горбачева "редким лидером" и воздал ему почести как уникальному политику, "обладавшему воображением, которое позволяло ему увидеть возможность иного будущего" в разгар холодной войны.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что всегда восхищался отвагой и прямотой, которую Горбачев проявил в приведении холодной войны к мирному окончанию.

I'm saddened to hear of the death of Gorbachev.

I always admired the courage & integrity he showed in bringing the Cold War to a peaceful conclusion.

In a time of Putin’s aggression in Ukraine, his tireless commitment to opening up Soviet society remains an example to us all.