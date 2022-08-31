"Шанс, которым россияне не сумели воспользоваться". Реакция мира на смерть Михаила Горбачева

В московской Центральной клинической больнице на 92-м году жизни скончался бывший президент СССР Михаил Горбачев.

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Как сообщили в ЦКБ, он умер во вторник после тяжелой продолжительной болезни.

Михаил Сергеевич Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, а также первым и единственным президентом Советского Союза.

"Горбачев дал нам свободу"

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Михаил Горбачев был единственным в своем роде государственным деятелем, который изменил ход истории и сделал больше, чем кто бы то ни было, для мирного завершения холодной войны.

"Получая в 1990 году Нобелевскую премию мира, он отметил, что мир - это не единоподобие, а единство в многообразии. Он воплотил это важное понимание на практике, идя путем переговоров, реформ, прозрачности и разоружения", - говорится в заявлении Антониу Гутерриша.

Президент России Владимир Путин в среду направил телеграмму родственникам Михаила Горбачева.

"Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавил нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем", - говорится в телеграмме. Она была опубликована на сайте Кремля спустя 12 часов после сообщений о смерти политика.

Президент США Джо Байден назвал Горбачева "редким лидером" и воздал ему почести как уникальному политику, "обладавшему воображением, которое позволяло ему увидеть возможность иного будущего" в разгар холодной войны.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что всегда восхищался отвагой и прямотой, которую Горбачев проявил в приведении холодной войны к мирному окончанию.

I'm saddened to hear of the death of Gorbachev. I always admired the courage & integrity he showed in bringing the Cold War to a peaceful conclusion. In a time of Putin’s aggression in Ukraine, his tireless commitment to opening up Soviet society remains an example to us all. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 30, 2022

"Во времена путинской агрессии в Украине его неустанная приверженность открытию советского общества остается примером для нас всех", - написал Джонсон в "Твиттере".

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен воздала почести Горбачеву как достойному доверия и уважения лидеру, сыгравшему ключевую роль в окончании холодной войны, разрушении "железного занавеса" и открывшему путь к свободной Европе.

"Его заслуг мы никогда не забудем", - добавила она.

Mikhail Gorbachev was a trusted and respected leader. He played a crucial role to end the Cold War and bring down the Iron Curtain. It opened the way for a free Europe. This legacy is one we will not forget. R.I.P Mikhail Gorbachev — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 30, 2022

По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, приверженность Горбачева миру в Европе изменила историю.

"Выражаю соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, поборника мира, чей выбор открыл России дорогу к свободе", - написал Макрон в "Твиттере".

Mes condoléances pour la disparition de Mikhaïl Gorbatchev, homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Son engagement pour la paix en Europe a changé notre histoire commune. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 30, 2022

Германские политики особо отмечают ту роль, которую Михаил Горбачев сыграл в разрушении Берлинской стены и последующем объединении Германии.

"Без Горбачева невозможно было бы представить мирных революций в странах Восточного блока, в том числе у нас", - заявила вице-президент Бундестага Катрин Гёринг-Эккард.

"Мы многим ему благодарны. Он приблизил окончание холодной войны, сделал возможным объединение Германии и придал своей стране демократический импульс. Человек убеждений, чьего голоса будет не хватать", - отметила министр образования Беттина Штарк-Ватцингер.

"Михаил Горбачев как никто другой повлиял на сближение Востока и Запада после падения железного занавеса в Европе и окончания холодной войны. Покойся с миром", - написал в "Твиттере" канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Горбачев дал нам свободу. Он дал свободу сотням миллионов людей в России и вокруг нее, а еще и половине Европы. Как мы в России воспользовались подаренной нам свободой, этой великой возможностью - это уж наша ответственность", - прокомментировал известие о кончине бывшего президента СССР российский политик, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

По его мнению, немногие лидеры в истории оказали такое решающее влияние на свое время.

"За шесть лет у власти Михаил Горбачев изменил мир", - написал в своем телеграм-канале Явлинский, занимавший в 1990 году должность заместителя председателя Совета министров РСФСР.

Горбачева приняли бы с восторгом в любой стране планеты, но он остался в России, где ему было чрезвычайно нелегко от массового непонимания и неприятия, полагает Явлинский.

"Горбачев, обладавший неограниченной властью, ничего у своей страны и своего народа не украл. Когда ему нужны были деньги для его благотворительного фонда, президент СССР снимался в рекламе", - напомнил политик.

"Шанс, которым россияне не сумели воспользоваться"

Многие мировые СМИ в среду публикуют портреты Михаила Горбачева на своих первых полосах и воздают дань его заслугам в редакционных комментариях.

По-разному описывая те или иные аспекты его жизни и личности, практически все комментаторы сходятся в одном: Горбачев снискал глубокое уважение в мире, став едва ли не самой значимой фигурой в мировой политике последней четверти XX века, но в новой России, построенной после его ухода, многие винят его в разрушении СССР и последовавших за этим экономических невзгодах и крушении былого величия страны.

Горбачев сыграл решающую роль в превращении крайне авторитарной и репрессивной системы в более просвещенный режим, в котором набирали силу тенденции к плюрализму и демократизации, пишет британская Times. Он освобождал заключенных и реабилитировал диссидентов, ввел свободу слова, собраний и религии и дал расти гражданскому обществу.

Тем не менее, на родине его повсеместно винили за коллапс советской экономики, хаос, последовавший за распадом СССР, потерю с трудом завоеванных территорий и падение статуса страны на международной арене.

Горбачев проделал невероятный путь от правоверного коммуниста к коммунисту-реформатору и далее к демократу-социалисту. И чем дольше он находился у власти, тем радикальнее становился.

Однако он так и не извлек для себя никакой выгоды из той электоральной политики, начало которой положил. Когда в 1996 году, спустя пять лет после распада Советского Союза, он попытался побороться за пост президента России, то смог набрать меньше 1% голосов избирателей - печальная эпитафия для одного из самых важных и влиятельных государственных деятелей XX века.

Он снискал репутацию честного брокера, с которым Запад мог вести дела. Как долго еще продержится его наследие, это другой вопрос. Россия при Путине снова скатывается в тоталитаризм - и свобода слова, которую ввел Горбачев три десятка лет назад, уже стала стремительно тающим воспоминанием, заключает Times.

Газета Guardian, называющая Горбачева самой важной фигурой последней четверти прошлого века, описывает, как он почти играючи положил конец 40-летней конфронтации Востока и Запада на европейском континенте и избавил мир от опасности ядерного пожара.

Он не ставил перед собой подобной цели, когда в марте 1985 года избирался на пост генерального секретаря Коммунистической партии, пишет газета. Он не предвидел и не планировал то, как закончится холодная война, что КПСС испустит дух, советские войска уйдут из Восточной Европы, Германия снова объединится, а сам Советский Союз развалится.

Что отличало Горбачева от предыдущих советских лидеров, так это то, что начав процесс реформ, он не попытался развернуть его вспять, когда возникла угроза, что тот выйдет из-под контроля. Выдающийся организатор, он продолжал начатое вплоть до ухода в отставку со всем достоинством, когда его власть растаяла.

Михаил Горбачев оказался парадоксальным советским лидером, когда именно в таком мир и нуждался, пишет американская Wall Street Journal. Он обладал почти тотальной властью, когда занял этот пост, но предпринял реформы, которые подорвали эту власть. Он был взращен в рядах Компартии, однако под его председательством этому режиму пришел конец. Его величайшим достижением было то, что он позволил холодной войне закончиться без войны или еще худшего пожара, которого мир страшился десятилетиями.

Многие россияне, и не в последнюю очередь Путин, обвиняют Горбачева в крахе их империи.

Владимир Путин попытался восстановить Великую Россию, играя на русском национализме и прибегая к военной силе. Однако он не смог превратить Россию в развитую страну первого мира. И он не смог подчинить Украину, несмотря на брутальные методы, свойственные ранним советским лидерам.

Горбачев дал россиянам шанс выковать себе лучшее будущее. Огромная трагедия, что они оказались неспособны это сделать.

Провал - но по правильным причинам

Начатая им перестройка так и не достигла цели, которой он хотел, - демократического, гуманного социализма, - может быть, потому, что целью этой была утопия, а не реальное место, пишет Economist. Элите современной России он кажется чудаком, если не предателем: дураком, допустившим развал Советского Союза и не заработавшим на этом денег. В его руках была власть, безбедная жизнь и судьбы сотен миллионов людей - и он оставил все это, когда 25 декабря 1991 года ушел с поста президента Советского Союза.

Он не хотел такого конца для Советского Союза. Человек, положивший конец холодной войне, изменивший ход истории XX века, не был ни диссидентом, ни революционером. Он намеревался реформировать Советский Союз, а не разрушить его. Но его отвращения к насилию и веры в Просвещение было достаточно, чтобы положить конец системе, скрепляемой репрессиями и ложью.

Именно эти чувства и человеческие инстинкты позволили Рональду Рейгану спустя годы увидеть в Горбачеве не просто марксиста-ленинца, а человека, с которым у него было много общего. Оба начинали в небольших фермерских хозяйствах, оба верили в порядочность, оба олицетворяли оптимизм и уверенность послевоенных лет.

Окончание холодной войны было обусловлено как этой близостью, так и неадекватностью советской экономики. Горбачев, больше заботившийся об улучшении условий жизни своих соотечественников, чем о статусе сверхдержавы, который он считал само собой разумеющимся, не видел смысла в продолжении гонки вооружений.

Уход с поста не стал концом его жизни, как для большинства его предшественников. И, в отличие от своих преемников, ему нечего было бояться, нечего было скрывать. В первые годы после отставки он снимался в рекламе Pizza Hut, чтобы заработать деньги. По меркам сегодняшней российской элиты он был бедняком. Деньги от его Нобелевской премии мира 1990 года были использованы для создания "Новой газеты", напоминает Economist.

Конечно, Горбачев потерпел неудачу, пишет обозреватель журнала Spectator Марк Галеотти. Похоже, последний искренне верующий в коммунистическую партию Советского Союза, он пришел к власти в надежде возродить ее, а вместе с ней и больной Советский Союз. Вместо этого он уничтожил и то, и другое, пытаясь реформировать институты, которые не могли или не желали реформировать себя.

Ему также не удалось последовательно идти своим курсом, в том числе зимой 1990-1991 годов, когда, отчаявшись от хаоса, в который погружалась его страна, он заключил временный союз со сторонниками жесткой линии. Они обещали порядок и предложили экономическую реформу в стиле Пиночета, замышляя репрессии. Горбачев послал войска, чтобы попытаться подавить мирное движение за независимость Балтии.

Результат был предсказуемо контрпродуктивным. Однако в данных обстоятельствах поразительно, как мало крови было пролито. Он вывел войска из Афганистана, попрощался с центральноевропейской империей Советского Союза и, в конце концов, прекратил существование СССР. Как часто империи так мирно уходят в небытие?

Так что это был провал, но провал по правильным причинам. Величайшим достоинством Горбачева была его способность продуктивно терпеть неудачи и извлекать из них уроки. В отличие от многих лидеров, он эволюционировал. Он пришел к власти с убеждением, что все, что нужно системе, - это небольшая модернизация и легкий ребрендинг, что партия - его величайший союзник и инструмент, а в итоге справедливо увидел в ней величайшее препятствие на пути к реформе.

Горбачев был сложной фигурой. Реформист, пробившийся в коррумпированных структурах партии; миротворец, руки которого все еще были в крови; безжалостный политик, который был готов подчиниться новым реалиям и отказаться от власти. Он потерпел неудачу как советский лидер, но в некотором смысле от этого стал намного лучшим человеком, завершает Галеотти.