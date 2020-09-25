Шефа военной разведки Германии отправили на пенсию досрочно. Это связано с неонацизмом

Начальник военной разведки Германии Кристоф Грамм покинет свой пост на фоне заявлений правительства о необходимости "дополнительных усилий" по борьбе с проникновением ультраправых в ряды бундесвера.

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В четверг министерство обороны страны внезапно выпустило заявление, в котором указывалось, что в следующем месяце Грамм будет освобожден от своих обязанностей и досрочно выйдет в отставку. При этом в сообщении также отмечаются успехи чиновника в искоренении сетей праворадикалов в армии.

Кто его сменит, пока не сообщали.

В январе военная разведка (MAD) объявила, что в течение прошлого года в армии были выявлены сотни военнослужащих, подозреваемых в симпатиях к неонацистам.

Особо проблемным оказалось элитное спецподразделение KSK, которое впоследствии пришлось расформировать. Около 20 его бойков подозревались в правом экстремизме.

Кристоф Грамм, возглавлявший военную разведку с 2015 года, лично не подозревается в связях с экстремистами. При нем спецслужба начала работу, направленную на выявление экстремистских настроений среди военнослужащих и вскрытие возможных сетей праворадикалов.

Однако в обществе его критиковали за недостаточность этих шагов. На это неявно указывается и в заявлении минобороны: "Дальнейшая реализация реформ… потребует дополнительных усилий и темпов. Этот новый этап должен стать найти зримое отражение и в кадровых переменах".

Проблема проникновения ультраправых в армию вскрылась в 2017 году. Тогда в двух казармах бундесвера были обнаружены сувениры времен нацизма. После этого во всех казармах была устроена тотальная инспекция. Многие подозреваемые в связях с праворадикалами также считались сторонниками правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

В мае нынешнего года полиция, расследовавшая связи между военными и ультраправыми, изъяла оружие и взрывчатку в доме спецназовца, служившего в KSK, в восточной земле Саксония.

Несколько недель спустя министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в прошлом считалась вероятной преемницей Ангелы Меркель, объявила о частичном роспуске KSK. В интервью Süddeutsche Zeitung она сказала, что спецподразделение стало "отчасти независимым от командования" и развило внутри себя "токсичную культуру лидерства".